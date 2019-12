Coppa Italia: fattore casalingo determinante per Bookies e tifosi

(Roma 3 dicembre 2019) - I match ad eliminazione diretta vedono tra le favorite il Sassuolo (1,60), la Spal (2,18) e il Parma (1,62)

Roma, 03 dicembre 2019 – Scattano i sedicesimi di finale di Coppa Italia, ultimo turno prima dell’entrata delle otto teste di serie. È un Sassuolo carico quello che giocherà contro il Perugia: forti di uno storico pareggio ottenuto contro la Juventus domenica scorsa, i neroverdi vogliono continuare il momento positivo anche in Coppa.La squadra di De Zerbi è favorita non soltanto dal 58% dei tifosi – gli ospiti ottengono invece il 18% - ma anche secondo gli analisti di Planetwin365, che fissano a 1,60 la vittoria degli emiliani, molto più probabile rispetto a quella del Perugia (5,30).

Il secondo match di mercoledì sarà quello tra Spal e Lecce con il vincitore che affronterà il Milan nel turno successivo. La squadra di Semplici non vince da due mesi e l’ultimo match contro il Lecce finì 1 a 3 per i salentini. Questa volta però, i favori del pronostico sono per gli estensi. I tifosi, infatti, si sono espressi così: il 43% dichiara Spal mentre un 28% risponde Lecce, così come i bookies che inseriscono nella lavagna di Planetwin365, gli estensi (2,18) davanti ai giallorossi (3,29). Sul filo dell’equilibrio, invece, le quote lato primo marcatore. Per Planetwin365 infatti, ci sarà un testa a testa tra i bomber Petagna (5,50) e Lapadula (5,50).

Giovedì alle 18, presso lo stadio Tardini, sarà invece il turno di Parma – Frosinone, entrambe le squadre puntano a vincere il match per vedersela poi con la Roma. In netto vantaggio la squadra di D’Aversa che ottiene il 58% dei consensi dei tifosi, mentre solo il 17% crede nel Frosinone. Anche per i bookies di Planetwin365 il risultato pende dalla parte dei ducali, in netto vantaggio (1,62) sui ciociari (5,35). Un esito diametralmente opposto con l’ultima partita giocata tra le due squadre che finì 3 a 2 per la formazione laziale.

