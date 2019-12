E’ tempo di Natale all’Hard Rock Cafe

(Firenze, Roma e Venezia, 3 dicembre 2019) - Nei locali di Firenze Roma e Venezia si celebrano le feste natalizie con menu speciali a tempo limitato, iniziative dedicate a bambini e famiglie e il progetto di charity “Send a Smile”, perché tutti i bambini a Natale hanno diritto a un sorriso.

Firenze, Roma e Venezia, 3 dicembre 2019 - Il periodo più magico dell’anno si avvicina e i locali Hard Rock Cafe di Firenze Roma e Venezia hanno già iniziato a riservare i tavoli per una celebrazione del Natale in chiave rock, grazie anche agli eventi natalizi pensati specificatamente per le famiglie, alle due offerte di menu fisso a tempo limitato e alle iniziative solidali per permettere a tutti i bambini di festeggiare il Natale con un sorriso.

MENU SPECIALI

Disponibili da questa settimana fino al 1° gennaio 2020 il Menù festivo e il Menù “Baciami sotto al vischio” che daranno grandi soddisfazioni anche a quanti decideranno di festeggiare in gruppo o in coppia. Il Menù festivo offrirà agli ospiti una scelta tra alcune delle portate più affermate, includendo anche piatti speciali come il “One Night in Bangkok Shrimp Burger”, un audace mix Hard Rock di carne e crostacei, l’antipasto Cheese Chopped Salad e un ricco dessert Holiday Brownie servito con salsa alla menta piperita e cioccolato bianco, panna montata e bastoncini di zucchero sbriciolati. Il Menù “Baciami sotto al vischio” mette a disposizione degli ospiti ulteriori opzioni a tempo limitato come la Caesar Salad Bruschetta, il Bordeaux Burger, servito con deliziosa marmellata di fichi di Bordeaux e formaggio di capra cremoso, la New York Strip Steak con funghi marinati e l’Holiday Espresso Martini. Entrambi i menu prevedono l’opzione per due e per tre portate e vanno prenotati dagli ospiti prima della loro visita al Cafe.

CHRISTMAS WITH SANTA

Le celebrazioni natalizie proseguono nei locali Hard Rock Cafe di Firenze Roma e Venezia con iniziative speciali dedicate ai più piccoli che, tra spettacoli di magia e laboratori creativi, potranno anche fare una colazione o una merenda incontrando Babbo Natale.

A Firenze l’appuntamento con “Breakfast with Santa” si terrà sabato 14 dicembre dalle ore 9:15 alle ore 11:15; stesso giorno anche a Roma dalle ore 9:30 alle ore 11:30; a Venezia l’appuntamento con “Doughnuts with Santa” è previsto invece per lunedì 23 dicembre dalle 9.30 alle 12.30.

CHARITY

Il Natale in Hard Rock Cafe è anche solidarietà: grazie all’iniziativa “Send a Smile”, infatti, gli ospiti dei Cafe italiani saranno invitati a partecipare attivamente a iniziative benefiche a favore dei bambini e delle famiglie della propria città che vivono una situazione difficile, perché tutti i bambini a Natale hanno diritto a un sorriso.

HARD ROCK INTERNATIONAL

