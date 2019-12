Cosa fare a Capodanno: le Top 7 idee di quest'anno

(Roma 2/12/2019) - Roma, 02/12/2019 - Il portale specializzato Capodannissimo ha selezionato le 7 migliori idee per Capodanno fra oltre 700 disponibili. Fra eventi originali e viaggi diversi dal solito, si avrà l'occasione di attendere l'arrivo del nuovo anno in modo indimenticabile.

In questo periodo, la domanda più ricorrente è: cosa fare a Capodanno? Il vero tormentone la cui risposta è resa ogni anno sempre più difficile dalla vasta offerta di eventi, serate e pacchetti viaggio. Trovare l'idea giusta, quella che metta d'accordo budget, amici, ferie e originalità, può quindi essere un'impresa: ma fortunatamente non mancano i suggerimenti per chi è ancora indeciso su dove andare a San Silvestro.

Il sito Capodannissimo raccoglie centinaia di proposte per il 31 dicembre e ha fatto un'indagine, elaborando questa classifica delle 7 idee "al Top" per questo capodanno.

Capodanno a Roma "non stop"

Se l'offerta di serate in discoteca davvero non manca nella Capitale, esistono anche serate dedicate ai giovani e ai giovanissimi che sembrano non finire mai! Quasi 24 ore non stop di musica, drink, divertimento assoluto. Perfette per trascorrere un capodanno "da sballo": perde chi finisce le energie. Si riuscirà a resistere fino alle 6 del pomeriggio del 1 gennaio, ballando dalle 6 del pomeriggio del 31 dicembre?

Il format di queste serate è perfetto per chi cerca un 31 dicembre con tanto pazzo divertimento: con un unico biglietto ci si muove tra più location, alcuni drink sono compresi e, per chi pensa di non farcela, c'è anche la possibilità di pernottare in zona. Giusto per riprendersi un attimo e poi tornare a ballare alla grande. Accorgersi dell'alba del nuovo anno sarà il bonus.

Questa tipologia di eventi viene organizzata generalmente a Roma in zona EUR, ma si trovano serate simili anche in zona Expo a Milano e in altre città del nord tra cui Venezia e Torino. Eventi interessanti anche a Pescara.

Target: giovani e giovanissimi - Prezzo: basso

Capodanno Medievale

Ormai da anni impazzano queste proposte, complice la ricca scelta di location storiche: i castelli, le fortezze e gli antichi monasteri che hanno fatto la storia della nostra penisola: a Monteriggioni, nei dintorni di Firenze, nei Castelli del Canavese in provincia di Torino e in Valle d'Aosta, nei Castelli del Ducato nei dintorni di Parma e Piacenza.

Cena tipica, musiche e costumi in tema accompagneranno una serata ricca di sorprese, come accadeva davvero nei banchetti medievali, allietati da musici, giullari e talvolta... qualche imprevisto, che portava all'inevitabile duello!

Il format è interessante anche per i buongustai, dato che vengono servite delle vere e proprie specialità tipiche di un tempo, per riassaporare anche quei sapori ormai perduti. Inoltre, per creare il massimo dell'atmosfera, alcuni di questi veglioni permettono, a chi vuole, di indossare all'arrivo dei costumi medievali a noleggio, per sentirsi davvero a corte.

Target: tutte le età - Prezzo: medio

Viaggio-Evento per giovani

Tipologia di pacchetto destinata a giovani e giovanissimi, viene proposta da alcuni tour operator specializzati, che sanno come far divertire i ragazzi. Il format prevede di costituire un bel gruppo e di farlo divertire per più giorni tutti insieme, condividendo l'hotel, le serate e le attività del giorno.

Le mete sono sia in Italia che in capitali Europee, ma il consiglio è quello di scegliere una delle proposte in montagna (a Folgaria e a Sestriere), che ben si adatta al format: scuola di sci, apres ski tutti insieme, e poi feste pazze in paese. E per il 31 dicembre, mega party in rifugio!

Target: 18-25 anni - Prezzo: basso

Al caldo, in infradito

Lasciando giacchetti e cappotti, sciarpe e guanti, si farà invece una valigia con costume da bagno e infradito. Non sembra un'idea poi così originale? Beh, forse non del tutto, anche se dipende molto dalla destinazione finale.

La possibilità di inviare una bella foto in maniche corte da una bellissima spiaggia delle Maldive o dal lungo mare animato di Miami, renderà il Capodanno davvero originale. E se si vuole davvero esagerare, si può scegliere la meta top per eccellenza, Rio de Janeiro, per trascorrere la notte di San Silvestro sulla spiaggia più affollata di sempre, Copacabana: tra fuochi, tuffi ed un'atmosfera di festa incredibile, per tornare a casa ubriachi di felicità.

Organizzare un viaggio esotico per Capodanno può essere molto costoso: per questo il consiglio è quello di prenotare con larghissimo anticipo (specie i voli), oppure di optare per un last minute, adattandosi alle mete in offerta.

Target: adulti - Prezzo: alto

Un "pool party" alle Terme

Se le terme sono da tempo una delle destinazioni di capodanno più gettonate, si segnala un modo un po' diverso e stravagante di festeggiare la mezzanotte in acqua (calda).

Se è vero che gli stabilimenti italiani sono tutti piuttosto eleganti ed orientati al relax, sappiate che all'estero si organizzano dei pazzi pool party decisamente più affollati. Famosissime sono ad esempio le terme di Budapest, in particolare i Bagni Szèchenyi. Una volta varcato l'ingresso, ci si rende subito conto del perché si parli di capodanno stravagante: gli Ungheresi (e i numerosi turisti) sanno come mixare alla grande il freddo dell'inverno, il caldo delle terme e i fiumi di alcool, ingrediente immancabile che andrà a completare alla grande la lunga notte di Capodanno. E il tutto in una location unica e suggestiva, oltre che storica.

In Italia, tra le terme più "movimentate" si segnalano il Calidario, terme "Etrusche" a Venturina (LI).

Target: 20-40 anni - Prezzo: medio (viaggio a parte)

Minicrociera di Capodanno

Le crociere che abbracciano il 31 dicembre sono molto costose, e inoltre il Mediterraneo non si offre al suo top in questo periodo. Una mini-crociera può essere un'alternativa divertente per chi ha voglia di navigare, ma più a buon mercato.

Esistono proposte delle compagnie di traghetti, che organizzano brevi tratte di 2/4 giorni verso la Costa Azzurra, Barcellona, o le coste della Grecia, partendo dal sud Italia. Con cabina e cenone a bordo, ed un prezzo chiaro, per un'idea originale e senza pensieri.

Più sfiziose, le minicrociere fluviali o sul lago. Dal Lago di Garda a quello di Como, le compagnie di navigazione locali organizzano serate in navigazione con elegante cenone a bordo e plus quali spettacolo pirotecnico e musica dal vivo.

Target: famiglie e gruppi di amici - Prezzo: medio

"Non" festeggiare il Capodanno, all'estero

Se davvero non si sopportano botti e panettoni, la folla e le solite musiche del "trenino" della mezzanotte, allora l'ultima proposta non può essere che quella di lasciare l'Italia e dirigersi verso quei Paesi dove il capodanno, semplicemente, non viene festeggiato.

Un esempio? Nel bellissimo Oman o anche in Marocco. In cerca di un'idea unica? Una gita in barca nella penisola del Musandam: il telefono non prende e sembrerà di essere in un altro mondo. Rigenerati e in silenzio. Altro che fuochi d'artificio!

Target: adulti e famiglie - Prezzo: medio/alto (dipende dalla destinazione)

