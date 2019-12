Il Natale di Penny

(Cernusco S/n – 02/02/2019) - Il Natale è per tutti i Bambini. Anche per quello dentro di te.

PENNY lancia la Challenge #Nataledabambini

Cernusco S/n – 02/02/2019 – PENNY Market vuole rivivere – e far rivivere – i valori più veri del Natale. Quei valori che solo i bambini sanno abbracciare con semplicità e trasparenza; tutti i bambini ne sono capaci e, come dice il video della nostra campagna di Natale, anche e soprattutto per il bambino che c’è dentro ciascuno di noi.

(link del video https://www.youtube.com/watch?v=3oiuuDD5OPg&feature=youtu.be)

Il video onora la vita in ogni sua fase, accende la speranza di poter ritrovare un bimbo dentro di noi a qualunque età. Sulle note di un fortemente voluto “Forever Young”, la campagna internazionale di auguri che PENNY lancia domani 29 novembre dedica questo Natale a tutti i bambini, confermando il suo voler essere unico e vicino alle famiglie, responsabile verso le persone.

E proprio perché a Natale torniamo tutti un po’ bambini, PENNY lancia una challenge su questo tema sui suoi canali social a partire dal 3 dicembre: gli utenti potranno sfidarsi su Instagram seguendo l’hashtag #Nataledabambini - nel riportarsi all’infanzia e ai momenti in cui Natale era davvero una magia; potranno inviare una foto mentre sono intenti a preparare i biscotti di Natale o ad addobbare un pupazzo di neve, o qualsiasi altra occasione con cui stanno vivendo un momento che li faccia tornare bambini e vivere così la magia del Natale.

I contributi più divertenti saranno ricondivisi nelle stories dell’account ufficiale di PENNY ogni settimana.

PENNY MARKET

Penny Market, discount alimentare del gruppo REWE, è uno dei gruppi commerciali leader sul mercato tedesco ed europeo nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. L'insegna nasce nel 1994 e segna un momento di straordinario cambiamento nel mondo del discount italiano, dando inizio al rinnovo del settore grazie alla nuova formula "assortimento di qualità, marca e prezzi bassi”. A livello nazionale, è presente sul territorio italiano con 373 punti vendita distribuiti nelle principali regioni d’Italia ed è attualmente in forte crescita, con fatturato per metro quadro superiore alla media di categoria. A livello internazionale, è presente con successo anche in Austria, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania. Obiettivo principale del gruppo è la soddisfazione dei clienti, ai quali garantisce non solo un'ampia scelta di prodotti di qualità a prezzi concorrenziali, ma anche punti vendita accoglienti e confortevoli, per una spesa facile e veloce. Penny Market propone anche una linea di prodotti a marchio proprio.

Per ulteriori informazioni: www.pennymarket.it

Informazioni su REWE Group

La cooperativa REWE Group è un gruppo leader del commercio e del turismo in Germania e in Europa. Nel 2017, la società ha generato entrate esterne totali per circa 58 miliardi di euro. REWE Group, una società fondata nel 1927, impiega oltre 345.000 persone e gestisce 15.300 negozi in 22 paesi europei. Le sue linee di vendita comprendono supermercati e negozi di beni di consumo gestiti dai marchi REWE, REWE CENTER, REWE CITY, BILLA e MERKUR, dal discount PENNY e dai negozi di toom DIY. La società gestisce anche minimarket (REWE To Go) e le attività di e-commerce REWE Lieferservice, ZooRoyal, Weinfreunde e Kölner Weinkeller. Il marchio DER Touristik comprende i tour operator ITS, Jahn Reisen, Dertour, Meiers Weltreisen, ADAC Reisen, Kuoni, Helvetic Tours, Apollo ed Exim Tours e oltre 2.400 agenzie di viaggio (tra cui DER Reisebüro, DERPART e partner di cooperazione), l'hotel catene lti, Club Calimera, Cooee, PrimaSol e Playitas Resort, nonché l'operatore diretto clevertours.com.

