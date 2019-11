Innovazione, Gruppo BPER premiato ai “Private Banking Awards”

(Modena, 29 novembre) - Modena, 29 novembre - Un importante riconoscimento per il Gruppo BPER è arrivato nei giorni scorsi dai “Private Banking Awards”, evento organizzato ogni anno da “Private”, rivista specializzata che premia i migliori protagonisti del mercato italiano.

Nella cornice di Palazzo Mezzanotte a Milano, sede di Borsa Italiana, BPER Banca ha vinto nella categoria ‘Innovazione nel Wealth Management’ “per avere rinnovato modelli e strumenti di servizio alla clientela con efficace uso della tecnologia e valorizzazione delle risorse umane”.

Fabrizio Greco, Responsabile della Direzione Wealth eInvestment Management di BPER Banca, ha ritirato il premio.

“Questo importante riconoscimento è un premio da condividere con tutta la squadra di BPER dedicata a rafforzare la piattaforma del wealth management del nostro Gruppo – ha dichiarato Greco. Ora dobbiamo confermarci su questi livelli impegnandoci nei nuovi progetti: l'implementazione della piattaforma di consulenza Aladdin for Wealth in collaborazione con Blackrock per rendere più efficiente la costruzione dei portafogli e lo sviluppo del servizio di consulenza evoluta denominato Global Advisory dedicato ai grandi patrimoni".

Per informazioni: https://www.bper.it/