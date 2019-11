Posta Elettronica Certificata: un’app tutta italiana la rende facile da usare e ne incrementa l’impiego

(Milano, 29 novembre 2019) - Milano, 29 novembre 2019 – Con la chiusura del 2019 alle porte, Pec Organizer riconferma un successo straordinario anche per l’anno quasi trascorso. Fra i punti di forza della suite software sviluppata da Euroged, i vantaggi sotto il profilo della sicurezza, della semplicità d’uso, e della personalizzazione; l’applicazione si propone non soltanto di rendere più semplice usare le PEC, ma di fatto di incrementarne l’impiego come strumento utile in ogni ufficio.

L’introduzione della PEC obbligatoria per tutte le Aziende ha generato, fin da subito, un istintivo rifiuto; lo strumento, infatti, presentava delle difficoltà di utilizzo che lo rendevano più temuto (per le possibili conseguenze negative di un’e-mail certificata non letta in tempo) che sfruttato. A questi problemi di gestione da parte degli utilizzatori diretti dello strumento si univano le difficoltà incontrate da parte degli IT manager – anche sotto il profilo della sicurezza – e dei responsabili legali dell’azienda, per i quali era complesso verificare l’effettiva lettura delle e-mail tra i dipendenti.

Avviato nel 2014, il software Pec Organizer – creato dagli esperti di Euroged, un’azienda interamente italiana – è stato studiato proprio per rispondere alla specifica esigenza di mercato di semplificare l’uso e il controllo del traffico PEC. Nonostante le difficoltà nell’uso della PEC, infatti, le aziende sono obbligate a tenere traccia delle caselle PEC esistenti e dei messaggi certificati, in quanto il semplice recapito della PEC nella casella del destinatario genera una ricevuta a valore legale che mette al sicuro il mittente, anche nei casi in cui il ricevente ignori di aver ricevuto un messaggio su una delle proprie caselle.

Pec Organizer è ideato per funzionare come lo strato software intelligente che si introduce fra il server di posta certificata e l’utente effettivo. Con una sola password permette infatti di unificare la gestione di tutte le caselle PEC esistenti, attribuendo a diverse figure diversi privilegi d’accesso; si occupa inoltre di trasferire sul proprio database i messaggi ricevuti, evitando il riempimento della casella certificata, e permette la verifica e gestione dell’effettiva presa in carico dei messaggi da parte dei responsabili.

In questo modo Pec Organizer permette di soddisfare i bisogni di tutte e tre le figure normalmente coinvolte nell’utilizzo e nella gestione delle e-mail certificate.

• L’operativo, che riceve e invia le PEC, ha modo di farlo con semplicità, direttamente da un applicativo a lui già familiare, e può sempre sapere se un messaggio è ancora da gestire o se è stato preso in carico;

• L’IT Manager, che può facilmente operare su un unico pannello per assegnare, revocare e verificare i privilegi di accesso di un numero elevato di utenti , e che ha le massime tutele per la sicurezza dei dati;

• E il responsabile legale, che può tenere sotto controllo con estrema semplicità l’effettiva gestione delle PEC entro i termini necessari, evitando qualsiasi complicazione legale o perdita economica.

Qualsiasi altra funzione, a partire dall’effettiva e piena interfaccia con il gestionale specifico dell’azienda, viene gestita in un’ottica di completa personalizzazione; un caso particolare è quello dell’utilizzo tipico degli studi di commercialista (spesso chiamati a gestire le caselle PEC di un grande numero di clienti), per i quali è stata sviluppata la versione “light” Pec Organizer Studio. Fra i risultati di cui Euroged va più fiera c’è l’effettivo incremento dell’utilizzo attivo della PEC anche da parte di quei clienti che avevano inizialmente mostrato interesse alla suite esclusivamente per gestire il problema della ricezione, e ora vedono invece la PEC come uno strumento utile e potente.

Marco Ronco, alla guida di Euroged – l’azienda che ha sviluppato Pec Organizer e che si occupa di commercializzarlo e personalizzarlo per i clienti – opera quotidianamente per portare questa suite software negli uffici e nelle aziende di tutta Italia. Il canale primario di contatto per le aziende interessate è il sito www.pecorganizer.it, dove è possibile anche esplorare più approfonditamente le caratteristiche e i vantaggi dell’applicazione.

