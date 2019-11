Black Friday Profumi 2019: ecco l’offerta “Scontiamo gli Sconti” di eCharme

(Bomborto 29 Novembre 2019) - Bomborto (MO), 29 Novembre 2019.“Scontiamo gli Sconti”, una missione impossibile? Non per eCharme. La nota profumeria digitale, la cui proposta annovera le più prestigiose maison di alta profumeria e cosmetica nazionali ed internazionali, lancia BlackWeek2019: l’iniziativa in corso fino al 2 dicembre che prevede l’applicazione di un Extra Sconto al prezzo standard eCharme.

Le migliori offerte Black Friday su profumi delle migliori marche fino al 2 dicembre

BlackWeek2019 (valida dalle 00.00 del 23.11.2019 alle 23.59 del 02.12.2019) è l’occasione da non lasciarsi sfuggire per acquistare i propri prodotti preferiti a prezzi mai visti. Alla convenienza s’aggiunge la semplicità dell’esperienza di consumo. Il cliente non dovrà infatti inserire alcun codice promozionale, ci pensa eCharme ad applicare l'Extra Sconto.

Basta ricercare il prodotto desiderato, scoprire lo sconto previsto (nella scheda dell’articolo sono riportati: prezzo standard eCharme, Extra Sconto, prezzo al pubblico e il prezzo finale con Extra Sconto applicato) e aggiungerlo al carrello. Ma attenzione, meglio non perdere tempo: la promozione è valida fino ad esaurimento scorte.

Consegna entro 3 giorni lavorativi, in tutta Italia, spedizioni veloci e pagamenti sicuri

La consegna del pacco avviene nell’arco di tre giorni lavorativi in tutta Italia. Nelle principali città - come ad esempio Roma, Bologna, Milano, Napoli - i tempi sono estremamente ridotti: il pacco giunge a destinazione, a meno di imprevisti, nel giorno lavorativo successivo alla presa in carico del corriere. La spedizione è gratuita per ordini al di sopra degli 89 euro.

Nessun problema neppure per il pagamento, solo metodi sicuri. Sono accettate le più note carte di credito, prepagate e ricaricabili, ma anche PayPal e contrassegno. Per i regali, eCharme permette di acquistare una confezione che include la CharmeBox (gratuita per ordini di almeno 120 euro), carta velina che avvolge il regalo, biglietto di auguri personalizzabile e fiocco. Qualora poi ci siano problemi con la merce, viene fornito il reso e l’annullamento gratuiti.

Sono le recensioni dei clienti a convalidare la qualità dell’offerta. Con un punteggio medio di 4,9/5, eCharme ha conseguito il Certificato Gold su Feedaty, la piattaforma che raccoglie opinioni certificate.

Su eCharme l’acquisto avviene tra 10mila articoli di alta qualità, presentati a prezzi vantaggiosi e condizioni di vendita che assicurano la massima comodità per il cliente. L’attenzione riposta sull’acquirente si riflette nel valore del customer care. Personale qualificato è a disposizione dell’utente, per domande e richieste di supporto, sia prima, durante che dopo l’ordine.

Accedi agli sconti della #BlackWeek: https://www.echarme.it/it/cont-blackweek19

Sito web echarme: https://www.echarme.it

