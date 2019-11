Snaitech allarga l'offerta: accordo con Skywind per i giochi da casinò online

(Milano, 28 novembre 2019) - Intrattenimento ed elevati standard di sicurezza, il binomio vincente del fornitore che approda nel mercato italiano accanto al concessionario leader di mercato.

Milano, 28 novembre 2019 - Snaitech e Skywind Group annunciano di aver siglato una partnership per il mercato italiano dei giochi online. Lo storico brand delle scommesse in Italia amplierà quindi ulteriormente la sua offerta online grazie ai titoli di Skywind, che può vantare un ampio portfolio di slot e giochi da casinò. Tutti i prodotti in licenza di Skywind sono quindi disponibili sia sul sito www.snai.it che sul canale Mobile.

La posizione di leadership di Snaitech nel mercato farà da volano per l'offerta di Skywind, dando accesso alla propria larghissima base di utenti agli elevati standard adottati da Skywind per garantire sicurezza e gioco responsabile, imprescindibili per assicurare un intrattenimento sicuro e certificato.

«Siamo molto soddisfatti di questo accordo con Skywind Group - dichiara Alessandro Allara, Snaitech Sports & Digital Director - un partner che punta alla qualità dei giochi e alla sicurezza dell'ambiente di gioco, elementi imprescindibili se si vuole che il gioco sia un sano intrattenimento. È nostro dovere mettere a disposizione del giocatore tutti gli strumenti possibili per vivere l’esperienza di gioco serenamente, dall'autotutela all'informazione sui rischi, passando per un'offerta tecnologica all'avanguardia, come quella di Skywind".

L'accordo con Snai inaugura una nuova fase dell'espansione del Gruppo in Europa, così come afferma Oren Cohen Shwartz, amministratore delegato di Skywind: «I principi su cui si fonda il business di Snaitech, ossia l'innovazione e l'attenzione al gioco responsabile, si sposano perfettamente con i valori fondamentali del gruppo Skywind. I giocatori di Snaitech potranno ora usufruire dei nostri titoli in totale sicurezza».

Chi è Skywind Group

Lo Skywind Group è stato fondato nel 2012 da un gruppo di veterani del settore. Il nostro team ha una comprovata esperienza nella fornitura di soluzioni iGaming ad alte prestazioni in Europa, America Latina e Asia. Offriamo contenuti premium per il settore iGaming, con un portafoglio multi-prodotto innovativo, regolamentato e orientato all'intrattenimento mobile. Al centro della nostra offerta ci sono i giochi da casinò che attualmente sono più di 280 titoli, tra cui video slot, arcade e table games. Il nostro team di progettazione e sviluppo segue un approccio creativo creare i prodotti, dando vita ad alcuni dei giochi più innovativi del settore. In Skywind, siamo guidati dalla voglia di regalare ai clienti esperienze di gioco coinvolgenti e suggestive. Per ulteriori informazioni, consultare il nostro sito Web: www.skywindgroup.com

Chi è Snaitech

Nata dall’integrazione tra Gruppo Snai ed il Gruppo Cogemat/Cogetech, Snaitech è uno dei più importanti concessionari di gioco legale in Italia: grazie a una tecnologia multichannel offre scommesse, virtual sports, videolottery, new slot, giochi online e mobile (poker, skill games, casinò games, bingo), esports e concorsi a pronostico, sia tramite la propria rete di punti vendita, sia online. Offre servizi ad alto valore aggiunto attraverso piattaforme proprietarie come Snaipay ed è proprietaria del comprensorio ippico di Milano (Ippodromo Snai San Siro e Ippodromo Snai La Maura) e dell’Ippodromo Snai Sesana a Montecatini Terme. Nel 2018 entra a far parte del gruppo Playtech PLC, quotato alla London Stock Exchange.

