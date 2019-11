SNAI – Europa League: Roma, a Istanbul si puòLazio appesa a un filo: a 1,65 i tre punti della speranza

(Milano 27 novembre 2019) - I giallorossi vanno da favoriti in casa del Basaksehir capolista: il successo che vale il sorpasso è piazzato a 1,95, contro il 3,55 sui padroni di casa – La squadra di Inzaghi può ancora qualificarsi: con il Cluj è ok anche l'1-0, su cui si punta a 8,00.

Milano, 27 novembre 2019 - Trasferta caldissima per la Roma nella quinta giornata di Europa League: i giallorossi vanno a Istanbul a giocarsela con il Basaksehir, capolista del Gruppo J con 7 punti. Un successo sarebbe fondamentale per la squadra di Fonseca, che scavalcherebbe così i turchi avvicinandosi alla qualificazione ai sedicesimi. Gli avversari sono in palla (hanno vinto quattro partite di fila) e il clima atteso allo stadio Fatih Terim è, come avviene di solito in Turchia, caldissimo. La Roma ha però mostrato evidenti segnali di ripresa in campionato, segnali che hanno impressionato gli analisti SNAI, secondo cui il «2» è il risultato più probabile nel match di domani sera. Si gioca a 1,95, contro il 3,70 sul pareggio e il 3,55 sui padroni di casa. La Roma è sempre andata in gol nelle quattro partite fin qui disputate nel girone; il Basaksehir è reduce dal convincente 0-3 in casa del Wolfsberger: l'ipotesi di un match con entrambe le formazioni a segno (scommessa Goal) viaggia a 1,65. Nicolò Zaniolo, autore di un gol nel 4-0 con cui i giallorossi vinsero all'andata, è tra i marcatori più probabili a 2,50, tra le fila dell'Istanbul c'è invece una vecchia conoscenza della Serie A, il brasiliano Robinho: in Europa ha giocato appena 26' fino a ora, ma nel caso trovasse spazio la sua rete è data a 3,00.

Caicedo “on fire” - Gioca invece con minime speranze di qualificazione la Lazio, terza nel girone E, con sei punti di scarto dal Cluj, prossimo avversario dei biancocelesti. La squadra di Inzaghi deve fare sei punti nelle ultime due partite e sperare che i rumeni perdano anche l'ultimo incontro. In più dovrà vincere 1-0 o almeno con due gol di scarto domani sera, per orientare in proprio favore il computo degli scontri diretti. Le premesse per sperare ci sono tutte, a leggere l'analisi dei trader SNAI, che danno i biancocelesti in largo vantaggio, a 1,65, contro il 3,90 sul pareggio e il 5,00 sul blitz degli ospiti. Alla Lazio, si diceva, gioverebbe anche un successo di misura, purché non subisca alcuna rete: la scommessa "1+No Goal", che contempla anche questa ipotesi, è data a 3,15, nelle giocate sul risultato esatto l'1-0 è invece proposto a 8,00. In attacco ci sarà Caicedo, sicuro di un posto da titolare dopo aver risolto in extremis la gara col Sassuolo: un altro gol dell'ecuadoriano è valutato 2,50.

