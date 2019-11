Per il secondo anno consecutivo, Hexagon PPM è stata premiata agli Asian Downstream Summit Awards nella categoria "Innovations in Oil & Gas Digital Technology"

(27 novembre 2019) - Milano, 27 novembre 2019 - Il programma di premiazione rappresenta un punto di riferimento di eccellenza per l'industria Oil & Gas nelle innovazioni tecnologiche, nell'industria 4.0 e nella trasformazione digitale ed è organizzato in concomitanza con il dodicesimo Asian Downstream Summit.

Il dott. Koh Poh Koon, alto Ministro di Stato, Ministry of Trade & Industry e Ministry of National Development of Singapore, ha consegnato i premi ai vincitori con una cerimonia durante le sessioni plenarie di apertura.

Selezionata da una giuria di spicco di dirigenti ed esperti del settore, Hexagon PPM è stata riconosciuta per essere costantemente in grado di aiutare gli operatori a raggiungere i massimi livelli di efficienza aumentando la produttività, minimizzando i rischi, aumentando la sicurezza e controllando i costi.

“Siamo onorati di essere riconosciuti dai nostri clienti e dal settore. Ciò convalida il nostro impegno a fornire soluzioni tecnologiche che promuovono risultati di business e innovazione ", ha affermato Franz Kufner, Executive Vice President di Hexagon PPM Asia-Pacific.

“Cogliamo l’occasione per congratularci con PETRONAS per aver vinto gli Asian Downstream Awards per il miglior programma di trasformazione digitale, mettendo in evidenza l'integrazione delle tecnologie attraverso il Pengerang Integrated Complex (PIC) a Johor, in Malesia. Siamo orgogliosi di far parte dell'iniziativa digitale del progetto PIC per migliorare l'efficienza operativa complessiva e l'affidabilità delle risorse”.

Contatto: hexagonppm.com/it-it

Hexagon PPM è una società del gruppo Hexagon, uno dei più importanti fornitori al mondo di soluzioni informatiche che ottimizzano la produttività e la qualità nel settore geospaziale e industriale. Le soluzioni Hexagon integrano sensori, software, conoscenze specifiche e flussi di lavoro dei in ecosistemi informativi intelligenti che forniscono informazioni utili per l’operatività. Hexagon (Nasdaq OMX Stockholm: HEXA B) ha più di 18.000 dipendenti in 50 paesi e un fatturato netto di circa 3,5 miliardi di euro.