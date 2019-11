Champions League: bookies e tifosi promuovono l’Inter ma bocciano il Napoli

(Roma 27 novembre 2019) - Incontro fondamentale per entrambe le italiane: i nerazzurri (2,31) si scontreranno con lo Slavia Praga (3,33) mentre i partenopei (8,70) dovranno vedersela con il Liverpool (1,38)

Roma, 27 novembre 2019 – Trasferte insidiose per Inter e Napoli nella quinta giornata di Champions League. La squadra di Ancelotti si scontrerà con il Liverpool, attuale detentore del trofeo. Per i tifosi il pronostico pende dalla parte del Liverpool (69%), mentre in pochi credono in un successo del Napoli (11%), poco più probabile invece il pareggio (20%). Stesso esito previsto anche dai bookies che confidano nella vittoria del Liverpool (1,38) sul Napoli (8,70). A metà il pareggio tra le due squadre, che potrebbe rivelarsi una sorpresa per molti inaspettata (4,75). L’incontro di mercoledì deciderà le sorti del team partenopeo in Champions League: in caso di sconfitta, il Napoli dovrà confidare in un passo falso del Salisburgo con il Genk. Una situazione inaspettata se confrontata con pochi mesi fa, quando il Liverpool era stato sconfitto con un 2 a 0 firmato Mertens e Llorente. Oggi un possibile primo gol dei due attaccanti, secondo la lavagna di Planetwin365, è quotato rispettivamente 10,00 e 12,00. Più probabile invece una marcatura di Lozano (9,00).

Passando ai Reds, il primo marcatore potrebbe essere Salah (4,25) seguito da Manè (4,75), Origi (5,00) e infine Firmino (5,75).

Tutta un’altra storia il match che si disputerà presso l’Eden Arena tra Inter e Slavia Praga. Per i tifosi, i nerazzurri sono i favoriti (41%) mentre i cechi convincono meno e ottengono la stessa percentuale data al pareggio (29%). All’andata fu il gol di Barella a concludere il match in pareggio, questa volta il team milanese dovrà fare a meno del centrocampista reduce da un infortunio. Nonostante questo handicap, i nerazzurri restano i favoriti per i bookies (2,31) anche se lo Slavia Praga ottiene una quota non troppo lontana (3,33).

Il primo marcatore dei nerazzurri potrebbe essere Lukaku (5,25) seguito dal suo compagno d’attacco Martinez (5,75) e da Esposito (7,00). I biancorossi invece, confidano in Van Buren (8,00), Stanciu (9,00) e infine nell’attaccante Olayinka, in gol nel match di andata (10,00).

SKS365 è uno dei principali operatori nel mercato internazionale del betting e gaming, presente anche nel mercato italiano, online e retail, per il tramite di SKS365 Malta Limited (titolare della concessione GAD15242 e delle concessioni rete fisica 72002 e 4584). Attraverso il brand Planetwin365, la società offre ai clienti elevati standard di sicurezza e un’esperienza di gioco variegata sia online, sul sito planetwin365.it, sia offline attraverso una rete retail che conta più di 850 punti vendita Planetwin365 su tutto il territorio nazionale.

‘Il nostro gioco è di un altro pianeta’ è il claim che punta a sottolineare il posizionamento dell’azienda come operatore con la più ampia gamma di scommesse disponibile sul mercato, un palinsesto ricco e sempre aggiornato e strumenti innovativi come i market movers, che monitorano l’andamento delle quote. E con un brand, Planetwin365, vicino ai giocatori, ma soprattutto agli amanti del calcio e agli appassionati di tutti gli sport. I clienti possono scegliere fra più di 100 tipologie di scommesse, circa 330 eventi live ogni giorno e oltre 5000 pre-match ogni settimana. L’offerta è disponibile anche tramite app mobile per iOS e Android.

Un’attenzione e una professionalità verso il pubblico che sono valsi a Planetwin365 il sigillo di qualità per il miglior servizio clienti nel settore delle scommesse sportive in Italia, conferito dall’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza (ITQF) per la stagione 2018/2019. L’ITQF fa parte del gruppo Burda, leader europeo nelle indagini e nei sigilli di qualità, con certificazioni su prodotti e servizi in Germania, Austria, Svizzera ed Italia.