La Fattoretto Srl sarà sponsor al Netcomm Forum Nord-Est 2019 a Padova

(Milano 27 novembre 2019) - Milano, 27 Novembre 2019.

Nato grazie al Consorzio del Commercio Digitale Italiano, Netcomm Forum, è l’evento di riferimento a livello nazionale dedicato al mondo del digital retail e dell’e-commerce.

Fino ad oggi, questo importante appuntamento, che mette in contatto i proprietari di e-commerce e agenzie che si dedicano alla consulenza verticale in questo settore è sempre stato proposto a Milano. Il 5 dicembre 2019, a chiudere un’anno che vede una forte crescita in questo business, arriva per la prima volta il Netcomm Forum Nord-Est 2019 a Padova.

Anche in questo caso, l’appuntamento nasce per parlare di e-commerce e del digital retail in un evento dedicato alle regioni nord-orientali d’Italia.

Un’occasione unica per imprese, imprenditori, manager e professionisti del territorio per scoprire i trend più innovativi legati all’evoluzione digitale delle imprese e dei consumatori, per sviluppare o approfondire le competenze coinvolte nella digital distruption e incontrare professionisti internazionali dell’ecosistema digitale.

Come nell’edizione del 29 e il 30 maggio al MiCo - Milano Congressi, anche in questo debutto negli stand della Fiera di Padova, troviamo tra i vari top player del settore, la Fattoretto Srl, capitanata del SEO Massimo Fattoretto. Netcomm Forum Nord-Est, rappresenta una grande opportunità per gli operatori del commercio elettronico: l’occasione per scoprire gli ultimi trend legati alle nuove tecnologie e la possibilità di conoscere in prima persona i maggiori professionisti del settore digitale.

I nuovi canali e i modelli distributivi multicanale sono una delle maggiori opportunità per le imprese italiane e in particolare per quelle del Nord Est.

E-commerce B2C e B2B, nuove filiere commerciali e logistiche, nuovi comportamenti di acquisto, Digital Marketing, Digital Export e Marketplace: questi i temi centrali del convegno organizzato dal Consorzio Netcomm in collaborazione con Fiera di Padova per sostenere lo sviluppo delle competenze e delle capacità digitali delle imprese del Nord Est.

Nella giornata si alterneranno casi, esperti, testimonianze, dati, dibattiti e workshop di Netcomm Academy per i settori chiave del Nord Est: abbigliamento e lifestyle, Food, B2B, PMI, Export Digitale. Un’occasione unica per le imprese, gli imprenditori, i manager i professionisti delle filiere digitali e logistiche del Nord Est per sviluppare competenze, idee e riferimenti in tema di commercio digitale.

Consulenza SEO e Digital PR per e-commerce, i servizi proposti dalla Fattoretto Srl

Azienda storica in ambito SEO per e-commerce nel panorama nazionale, la Fattoretto Srl sarà sponsor del Netcomm Forum Nord-Est 2019 a Padova. L’agenzia veneta è una delle aziende più riconosciute nel panorama italiano, specializzata in consulenza SEO e Digital PR per e-commerce, offre alle aziende servizi specifici e mirati per migliorare la visibilità sui motori di ricerca e aumentare le vendite dei prodotti.

“Creiamo progetti di marketing e comunicazione sartoriali, cuciti attorno al cliente per portare risultati concreti!” Queste le parole di Massimo Fattoretto, che spiega come con la sua azienda propone una consulenza ad hoc, definita in base al piano di marketing preparato per il cliente.

L’offerta dell’agenzia veneta orientata alla consulenza degli e-commerce, si completa grazie alle attività di Digital PR e di link building che prevedono la pubblicazione di contenuti editoriali sulle migliori testate nazionali per il potenziamento della brand awareness e per migliorare il posizionamento degli e-commerce che si affidano alla loro consulenza.

Approfondimenti:www.massimofattoretto.com