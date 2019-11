Eccellenza & Lavoro a Genova in "1 Year 1 Day"

(Adnkronos) - Genova, 26 novembre 2019 – Dopo il nubifragio in Liguria, la Scuola Politecnica dell’Ateneo Genovese ha riportato ieri il sereno conducendo con successo “1 Year 1 Day”, i colloqui di un anno in un solo giorno, evento dove sono intervenute oltre 45 Aziende che hanno condotto Campus Interviews fino, a dopo le 18.30, con oltre un centinaio di giovani ingegneri, per offrirgli eccellenti opportunità di lavoro all’interno di Multinazionali piuttosto che di Startup Emergenti o Leader in settori che vanno dalla Difesa al Medicale, dagli Impianti ai Trasporti, dalla Consulenza alle Banche, dall’Automazione all’Intelligenza Artificiale.

La formula, creata e organizzata dal Prof. Agostino Bruzzone, è estremamente concreta e fornisce al mondo industriale l’opportunità di condurre colloqui nella Facoltà di Ingegneria per assumere ingegneri eccellenti. Nella mattinata le industrie si presentano sinteticamente parlando da Speaker’s Corners, interagendo direttamente con gli ingegneri, ed evidenziando le proprie esigenze ed aspettative rispetto ai giovani. In parallelo e durante tutto l’arco della giornata, si conducono i colloqui volti all’assunzione, in questo caso oltre 500 in un solo giorno. Il tutto è coadiuvato da una Web Solution per smartphone, sviluppata dagli Ingegneri di STRATEGOS in collaborazione con SIM4Future, spin-off Universitario, che integra speech, video e presentazioni aziendali rendendo accessibili ai ragazzi tutti le informazioni necessarie per affrontare le Campus Interviews.

Tra le Aziende presenti Accenture, Ansaldo, Axpo, Danieli, Leonardo, MBDA, Paul Wurth, Tenova sponsor del MIPET (www.itim.unige.it/mipet) e/o promotrici di STRATEGOS (www.strategos.it) due importanti iniziative di eccellenza mirate a preparare i giovani ad assumere ruoli cruciali, rispettivamente, nel mondo dell’Impiantistica e delle Strategie Industriali. In questo momento è infatti evidente la necessità di eccellenza tecnica e della capacità di impostare e gestire Strategie, motivo che ha portato proprio a creare STRATEGOS, la prima Laurea Magistrale in Ingegneria Strategica in Italia e tra le prime nel mondo, supportata da un vasto numero di Industrie, Aziende di Consulenza, Hi-Tech Company ed Agenzie Internazionali.

D’altro canto, il MIPET, Master Internazionale di II Livello integralmente finanziato dall’Industria da una oltre decade, prepara appunto gli Ingegneri ad assumere ruoli tecnici di leadership nel campo dei Grandi Impianti, altra area strategica, nella quale l’Italia e Genova in particolare sono da sempre Leader nel mondo; tra l’altro le iscrizioni sono già aperte e le prime selezioni si terranno in modo congiunto tra Università ed Aziende già a dicembre; i giovani ingegneri selezionati potranno dopo pochi mesi iniziare esperienze lavorative nelle multinazionali che investono in queste iniziative.

Per ulteriori informazioni:

• www.simulationteam.com/1year1day• www.itim.unige.it/mipet/1year1day

Qui l’elenco completo delle aziende coinvolte nell’evento “1 Year 1 Day”:

•ABB •Accenture •Ansaldo Energia •AXPO •Bcube •Danieli •Leonardo •MBDA •Paul Wurth •Tenova •ICM •Rulex •Siglatech •SIM4Future •ASG •AYES •Banca Passadore •BCube •Cannon Group •DEWAVE •Elecnor •Enginium •ERG •ESAOTE •Fincantieri •Gruppo Fos •Hub Telematica •ICM Consulting •Innoval •KPMG •Liguria Digitale •NAVIM •NTT Data •Prodotti Industriali & Navali S.p.A. •S.I.E. srl •Smiths Interconnect •STAM •Ultraflex Group •Vernazza Autogru •Vernazza •Zenatek •Kelly •Adecco •HAYS •Kelly •LGA HR •Man Power •MAST •Cal-Tek