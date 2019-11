IGossip: notizie di spettacolo e anticipazioni uomini e donne

(Roma 26 novembre 2019) - Roma, 26 Novembre 2019. Sarà una puntata straordinaria per gli appassionati del Trono Over quella di Lunedì. I telespettatori assisteranno ad uno scontro tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano, con la torinese che uscirà in lacrime dallo studio del programma dopo il confronto col suo corteggiatore venezuelano.

Dopo una pausa per la giornata del 15 novembre, che ha visto la messa in onda delle vicende del Trono Classico, gli amanti del gossip, come i fan di Igossip, vedranno da lunedì 18 novembre di nuovo occupato lo spazio pomeridiano del palinsesto di Canale 5 da “Uomini e donne” nella versione Trono Over.

Ad occupare la puntata tornerà con prepotenza la storia tra Gemma e Juan Luis, l’affascinante e sensibile spasimante venezuelano. Tutti si chiedono se sarà finalmente lui l’uomo che cambierà il destino altrimenti amaro della Galgani, apparentemente incapace di trovare amore e felicità.

Gemma e Juan Luis, qual è il loro futuro

Oltre a ritrovare Ida Platano e Riccardo Guarnieri, alla corte di Maria de Filippi gli spettatori assisteranno, nella puntata del 18 novembre, ad un nuovo ampio spazio dedicato alla dama torinese.

Gemma e del suo nuovo spasimante venezuelano Juan Luis Ciano riprenderanno da dove si erano precedentemente interrotti nelle puntate precedenti.

Le anticipazioni su uomini e donne riguardano alle prossime puntate e ci mostrano una Gemma inizialmente felice, finalmente contenta di aver trovato l’uomo dei suoi sogni e la tanto agognata anima gemella nel venezuelano.

Le cose cambieranno in corso d’opera, con Gemma che, assistendo ai balli in studio di Tina Cipollari e Barbara De Santi con Juan Luis, non potrà fare a meno di far esplodere la propria gelosia nei confronti dell’uomo.

Incapace di contenere questo suo sentimento, finirà con l’avere un violento scontro verbale col venezuelano, che metterà poi le basi di un ulteriore screzio durante la puntata. Sarà a causa di una mancata comprensione che Gemma sarà costretta a uscire dallo studio in lacrime.

Gemma e Juan Luis, le novità non finiscono qui

I telespettatori avranno così l’occasione di scoprire se è finalmente arrivata la tanto attesa occasione giusta per la Over Gemma Galgani, la quale sembra non riuscire proprio a trovare l’amore così desiderato, continuando soltanto a trovare storie che naufragano ancor prima di iniziare, riconducendola al punto d’inizio.

Durante la puntata di Lunedì, gli appassionati del Trono Over assisteranno ad un'altra puntata della storia tra Gemma e il venezuelano Juan Luis, col primo, che a causa di una incomprensione, finirà col fare scoppiare in lacrime la Galgani.

Dopo la cocente delusione proveniente dalla frequentazione naufragata con l’altro corteggiatore, Jean Pierre, tutto il pubblico sembra non desiderare altro che vederla finalmente felice con l’uomo giusto, ma anche Juan Luis sembra avere dentro di sé delle ombre.

Nonostante abbia colpito dal primo istante la Galgani proprio per la sua gentilezza e la sua sensibilità, soprattutto dopo averle parlato del suo passato non semplice, Juan Luis si sta dimostrando un uomo difficile.

Tina Cipollari e Barbara de Santis: semplici spettatrici?

Quello che scatenerà il pianto disperato di Gemma, oltre all’incomprensione, sarà la scoperta di un interesse da parte di due signori più giovani per Juan Luis.

La Galgani proverà a chiedere a questi di non fare entrare le due signore, ma non sarà ascoltata, con Juan Luis che accoglierà entrambe le dame e sceglierà di restare a parlare con una di loro, mentre il tutto sarà condito dagli interventi dell’opinionista Tina Cipollari.

Sarà proprio quest’ultima a generare una serie di fraintendimenti che porteranno Gemma ad uscire in lacrime dallo studio, in quanto Juan Luis crederà, erroneamente, di essere stato interrotto nel bel mezzo della conversazione con l’altra donna per una decisione della Galgani e non della Cipollari stessa.

Un atteggiamento che infastidirà a tal punto il venezuelano da portarlo a rimproverare vivacemente la torinese, la quale dispiaciuta e sentendosi incompresa, uscirà disperata dallo studio.

Compreso il suo errore, Juan Luis la seguirà per consolarla, mentre la Cipollari e Armando Incarnato, un altro personaggio in cerca del vero amore alla corte della De Filippi, continueranno a evidenziare le proprie opinioni in merito a questa storia.

Con la prima che prenderà in giro la Galgani, ricordandole in chiave ironica della sua passata storia col medico. Mentre quest’ultimo metterà una piccola pulce nell’orecchio di Gemma, rendendole note delle notizie di gossip in cui si vocifera che il Juan Luis non avrebbe alcun interesse verso la dama torinese.

