Hypnia ti aiuta a scegliere il materasso giusto per le tue esigenze

(Milano 25 novembre 2019) - Milano, 25 Novembre 2019. Dormire bene è sicuramente importante per il benessere fisico e psichico di una persona. Un individuo adulto infatti dovrebbe dormire almeno otto ore a notte per riposare regolarmente e salvaguardare la propria salute. Il buon sonno apporta numerosi benefici che non dovrebbero essere sottovalutati. Tra questi c'è senza dubbio il miglioramento della memoria, l'aumento della produttività durante il giorno, una migliore qualità della vita, un minore rischio di contrarre diverse patologie e una maggiore probabilità di controllare il peso e dimagrire.

Perché scegliere un materasso Hypnia

Per dormire in modo corretto è necessario innanzitutto scegliere un buon materasso. Il materasso memoryHypnia è la soluzione ideale per chi cerca un prodotto di qualità capace di soddisfare tutte le esigenze al miglior prezzo. Hypnia è infatti un'azienda francese leader nel settore: nel 2013 infatti la società è diventata il primo brand di materassi al 100% digitale.

Si tratta di un ecommerce che nasce dall'intuizione dei suoi creatori, Jeremy e Thibault, che capiscono di dover creare una piattaforma in cui poter selezionare e scegliere tutti i materassi di qualità in base alle proprie necessità e al prezzo più giusto.

In questo modo l'acquisto di un materasso diventa molto più semplice e sicuro. Da qui nasce il grande successo di Hypnia che con il passare degli anni è diventata sempre più apprezzata e conosciuta, arrivando nelle case di tutto il territorio europeo.

In quattro anni sono stati venduti circa 150.000 materassi memory foam con un’altissima soddisfazione dei clienti come sottolineano le numerose recensioni

Scegli il tuo materasso con una consulenza gratuita e rapida

Scegliere il materasso giusto per i tuoi bisogni non è così semplice come sembra. Si tratta infatti di un procedimento complesso che prevede la valutazione di diversi fattori. Hypnia ti facilita il compito perché mette a disposizione una consulenza gratuita e veloce per poter scegliere il tuo materasso in memory foam. Affidati agli specialisti dell'azienda che possono darti i migliori consigli per imparare a prenderti cura del tuo materasso e a dormire nel modo giusto. Tutto quello che devi fare è chiamare il numero presente sul sito internet di Hypnia e attendere di poter parlare con un consulente. Se vuoi puoi anche rispondere al veloce questionario che ti aiuta a trovare ciò che cerchi, semplicemente rispondendo a poche ma fondamentali domande.

Un materasso per tutte le morfologie

Hypnia ti offre materassi adatti a tutte le morfologie e a tutte le esigenze. La scelta dei materassi infatti può variare in base al peso, alle dimensioni e alla presenza di eventuali patologie. I materassi in memory foam, assicurano elasticità e comfort. Anche i materassi a molle, che hanno uno strato di schiuma Memory Foam, garantiscono da un lato morbidezza ma dall'altro anche un'ottima rigidità per evitare di avvertire troppo i movimenti.

Hypnia ti offre tantissimi vantaggi a partire dal costo: si tratta infatti di materassi memory foam di ottima qualità che rientrano in una fascia di prezzo accessibile a tutte le tasche. Un altro grande vantaggio di Hypnia è la possibilità di provare il materasso per centoventi notti. Grazie alla formula soddisfatti o rimborsati potrai verificare la qualità del materasso e se non dovesse fare al caso tuo verrai rimborsato e il materasso verrà ritirato senza condizioni o costi aggiuntivi. Certi della qualità dei suoi materassi, Hypnia garantisce quindici anni. Hypnia è inoltre anche molto rispettosa dell'ambiente: tutti i materiali utilizzati per la realizzazione dei materassi sono riciclabili e non sono trattati chimicamente. Oltre a ciò, nel caso in cui un materasso dovesse essere restituito, verrà donato in beneficenza.

Per maggiori informazioni:

Sito web: https://www.hypnia.it/

Progetto a cura di Hypnia – Il materasso che ti assomiglia

