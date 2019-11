UtensileriaOnline.it: la ferramenta online per l’industria 4.0

(Roma, 25 novembre 2019) - Il processo di evoluzione dell’Industria 4.0 sta cambiando completamente il sistema industriale, che diventa sempre più integrato, digitale, robotizzato e interconnesso.

Il fenomeno della Quarta Rivoluzione industriale è in costante crescita, sempre più aziende adeguano il proprio management interno alla digitalizzazione dei processi operativi industriali e logistici che l’Industria 4.0 rappresenta, investendo in processi d’impresa robotizzati, interconnessi, fatti di connessioni tra robot, risorse umane e ambienti virtuali, ma anche in attrezzature industriali all’avanguardia in linea con gli standard 4.0.

Le aziende per non restare indietro rispetto ai concorrenti devono essere pronte ad affrontare il mercato dell’industria 4.0, in cui la robotica, l’intelligenza artificiale, la digitalizzazione e l’interconnessione la fanno da padroni, un sistema economico in cui le imprese che si adeguano al cambiamento potranno realmente riuscire a sfruttare le potenzialità e ad essere leader nel proprio settore.

UtensileriaOnline è il fornitore ideale per le aziende 4.0, l’ecommerce di vendita utensili, attrezzatura e macchinari professionali con oltre 40 anni di esperienza nel settore delle forniture industriali e più di 10 anni online.

Punto di forza di UtensileriaOnline è quello di dare alle aziende consulenza e supporto tecnico nell’implementazione ottimale dei processi lavorativi, dando consigli sul materiale più adatto da usare e sul suo utilizzo.

Le imprese potranno contare non solo su un fornitore affidabile, ma anche e soprattutto su un consulente tecnico che li aiuta a configurare un macchinario e a renderlo così efficiente al 100%, piuttosto che aiutarle nella risoluzione di problematiche operative.

Una consulenza tecnica che risponde alle esigenze di digitalizzazione e robotizzazione delle aziende che vogliono stare al passo della trasformazione portata dal modello di Industria 4.0.

Su UtensileriaOnline.it a disposizione di imprese e professionisti un vasto catalogo di oltre 37.000 prodotti in pronta consegna: antinfortunistica, allestimento e attrezzature per officina, prodotti chimici, utensili per legno e metallo dei migliori marchi a prezzi scontati.

Il successo dell’ecommerce UtensileriaOnline diventa sempre più importante e con esso la crescita del brand company:

- oltre 20.000 clienti soddisfatti

- 4,6 punteggio di valutazione lasciato dai clienti su TrustPilot (piattaforma di recensioni indipendente)

- 10.000 mq di magazzino gestito con sistemi ad alta tecnologia

- un servizio clienti puntuale e attento a rispondere ad ogni richiesta

- consulenza tecnica specializzata sulla scelta del materiale prima dell’acquisto e assistenza post-vendita con consigli pratici su un uso efficace per il proprio lavoro

- consegna rapida in tutta Italia, gratis per gli ordini sopra 200euro

- pagamenti sicuri con carta di credito, PayPal e bonifico.

