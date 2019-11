Il 30° compleanno di Benedetta Mazza diventa l’evento Social dell’anno

(Roma,22 novembre 2019) - All’evento sponsorizzato da Pepemio e Dominanza Digitale parteciperanno personaggi del mondo della moda e dello spettacolo

Roma, 22 novembre 2019 - Si trasforma nell’evento più Social dell’anno il 30esimo compleanno della bellissima attrice ed influencer Benedetta Mazza, che si svolgerà il 23 Novembre a Roma.

Dalle sfilate di moda alla televisione, fino al grande schermo, anche per il suo compleanno ci sarà un palcoscenico d’onore con oltre 200 invitati dal mondo dello spettacolo (tra cui Francesco Monte, Manuela Arcuri, Cristina Buccino,Alessio Stigliano... ) riuniti alle 21:00 nella location del “Mediterraneo - Ristorante e Giardino” all’interno del “MAXXI” nel cuore di Roma, trasformando il compleanno della parmigiana in un esclusivo evento di fine anno dall’impronta Social.

Ad accompagnare la serata ci saranno sponsor ufficiali di alto livello tra cui spiccano: Dominanza Digitale e Pepemio.

Sito web:https://www.pepemio.com

Dominanza Digitale: Dominanza Digitale: Azienda Leader in Social Media Marketing a performance. Permette a piccole e grandi imprese, di investire nel mercato del Digital Marketing ad Alta Performance su scala globale.

I clienti di Dominanza Digitale sono attivi in 27 paesi diversi, in oltre 40 mercati e hanno fatturati che variano da 250.000 € a 80 milioni di € l’anno. Scala diversa, stessi risultati.

Pepemio: Se è piacere è Pepemio. Il marchio italiano leader nella vendita di sex toys, con una catena di produzione e distribuzione. Brand completamente nuovo, ma nato dall’esperienza di Mistersex.it, marchio di riferimento in Europa dal 2005: il primo in Italia ed il primo ad aver avviato una produzione Made in Italy. Il portale web ecommerce racchiude oltre 5000 articoli, tra cui dildo, vibratori, ovetti, strap on, anelli vibranti, lubrificanti, preservativi, stimolatori, Real doll.

