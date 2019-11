Milan – Napoli: per Planetwin365 azzurri presto fuori dalla crisi, Milan in caduta libera

(Roma, 22 novembre 2019) - A San Siro si disputerà un match fondamentale per i due team. Il sondaggio Planetwin365: Per i tifosi sarà il Napoli (42%) ad imporsi sul Milan (29%)

Roma, 22 novembre 2019 – Sarà un sabato scoppiettante quello a San Siro dove si affronteranno due squadre in questo ultimo periodo non poco in difficoltà. Da una parte il Milan con una partenza difficile (uscita sconfitta in 7 partite su 12) e in cerca di una rimonta capace di dare una svolta all’attuale situazione. Fermi al quattordicesimo posto in classifica e con solo 13 punti, i rossoneri di Pioli, forti del gioco in casa, dovranno puntare al riscatto. Una rimonta che non sembra plausibile per Planetwin365 e per i tifosi che segnano il Milan come la squadra sfavorita del match (3,30).

Dall’altro lato ci sono gli azzurri di Ancelotti che non vincono da 5 match e sono fermi al settimo posto anche loro con 12 partite giocate. Questo avvio di stagione non è stato tra i migliori per il Napoli, culminato con il recente pareggio contro il Genoa e lo scontro tra squadra e tifoseria. La partita di sabato potrebbe essere l’occasione giusta per permettere ai partenopei un cambio di rotta e mettere fine alla crisi che stanno vivendo. Secondo i bookmakers, sarà proprio questa la partita che permetterà al Napoli (2,25) di guadagnare punti e ricominciare a scalare la classifica.

Le proiezioni di Planetwin365 non si fermano qui e prevedono un match intenso: l’ipotesi 2 o più gol (Over 1,5 a 1,23) sembrerebbe la più probabile, così come 3 o più gol (Over 2,5 a 1,82).

Infine, la sfida per il primo marcatore del match si giocherà tra i due attaccanti polacchi delle due squadre: i rossoneri potranno contare su Piatek (6,00) tornato dal ritiro della nazionale e pronto al rilancio. Subito dietro gli altri due attaccanti Suso e Rebic (10,00). Il Napoli invece, si presenta in lavagna con la sua prima punta mancina, Milik (5,25). Seguono l’assist-man belga Mertens e Chucky, meglio conosciuto come Lozano (5,35). Completano la lavagna il capitano Insigne e l’attaccante Llorente (6,50).

