Juventus favorita, forti attese per riscatto Milan

(Roma 22 novembre 2019) - Inter attesa ancora una volta vincente.Sabato riprende il campionato dopo l’ultima sosta dedicata alle nazionali per le qualificazioni all’Europeo 2020 con 3 anticipi decisamente interessanti.

JUVENTUS FAVORITA NONOSTANTE AVVERSARIO

Ad aprire le danze alle 15 sarà il confronto tra Juventus e Atalanta, con gli orobici che negli ultimi anni hanno sempre rappresentato un avversario ostico per i bianconeri.

Secondo quanto rilevato dall’Osservatorio Eurobet (www.eurobet.it) sarà comunque la Juventus a prevalere, scelta dall’88% degli appassionati - percentuale più alta tra le pretendenti allo scudetto - a fronte di appena un 7% che ha ipotizzato un pareggio ed un misero 5% che ha scelto i nerazzurri guidati da Gasperini. Andando a guardare i risultati più pronosticati risulta però palese la difficoltà della sfida: il più giocato è l’1-2 con il 18%, seguito a brevissima distanza dal 2-2 con il 14% ed un altro pareggio, l’1-1, con il 13%.

Il marcatore più atteso è ancora una volta Ronaldo con il 54% – forse rinfrancato dalle belle prestazioni in nazionale visto che l’inizio di stagione con la Juventus è stato tutto fuorché brillante –seguito a debita distanza da Higuain con il 28%.

MILAN NAPOLI, CHI USCIRA’ DALLA CRISI?

Decisamente più incerto sembra essere il risultato di Milan-Napoli, con gli azzurri attanagliati da una crisi inspiegabile e i rossoneri che sembrano aver conquistato fiducia dopo la bella ma sfortunata prova contro la Juventus. La fotografia fatta dall’Osservatorio Eurobet vede la vittoria del Napoli leggermente in testa alle preferenze con il 39% seguita da quella del Milan con il 36% ed un 25% che si aspetta un pareggio alla fine dei 90 minuti. Il risultato più giocato rispetta il lieve favore del Napoli, con il 21% che si aspetta un 1-3 finale, il 12% che pronostica una vittoria di misura, l’1-2, mentre un 10% si aspetta un pareggio per 1-1. Curioso che l’incertezza accompagni anche la scelta dei marcatori, con il 36% che vede un sigillo di Mertens ed un 22% che addirittura pronostica un’autorete e solo al terzo posto con il 21% Insigne.

INTER PER CONTINUARE A SOGNARE

In vista del turno di Champions League di settimana prossima anche l’anticipo della sera vede in campo una squadra di vertice, l’Inter di Conte che deve superare l’ostacolo Torino per continuare l’avvincente cavalcata in campionato che per il momento la vede sempre vittoriosa in trasferta. Ed i pronostici sembrano assecondare ancora una volta il sogno scudetto con la vittoria deinerazzurri indicata dal 73% degli appassionati, il pareggio scelto dal 18% e la vittoria dei granata si ferma al 9%. Tutti favorevoli all’Inter i risultati più pronosticati, con il 16% che indica l’1-2, un 14% che confida in uno 0-2e un 11% che si aspetta un rotondo 0-3. Immancabilmente anche i marcatori più attesi sono dell’Inter, con Lautaro Martinez al 29%che sopravanza di poco Lukaku al 27%.

