NonSoloRiciclo, nasce il sito che spiega come risparmiare

(Milano,22/11/2019) - Milano 22/11/2019 - Il sito “NonSoloRiciclo” è nato con lo scopo di far riscoprire il mondo del riciclo creativo e del fai da te, col fine ultimo di limitare gli sprechi e al contempo creare oggetti artisticiunici, belli e originali, sia per la casa che per la persona, spendendo il minimo indispensabile, se non addirittura nulla.

Il risparmio è ovviamente un obiettivo prioritario, soprattutto tenendo conto del fatto che ci troviamo in una situazione economica tutt’altro che positiva (e non si vedono spiragli all’orizzonte).

È anche per questo, dato che il riciclo consente un approcciodecisamente ecologico al tema dei consumi, che il sito sta riscontrando un gran successo.

Per avere un’idea più chiara della filosofia del sito, basta farsi un giro nelle sezioni "riciclo creativo" e "fai da te", che sono piene zeppe di tutorial sugli argomenti più svariati, nonché di foto su foto che mostrano, appunto, come sia facile ottenere delle creazioni straordinarie, e soprattutto originali, da oggetti comuni che altrimenti butteremmo nella spazzatura.

Dettaglio per nulla secondario, sono oggetti la cui realizzazione è puro divertimento e che nulla hanno da invidiare alle creazioni realizzatein serie che si trovano nei negozi, per le quali, però, saremmo costretti a spendere fior di quattrini.

Se questo è il tema portante del sito – ovvero il riciclo creativo e il fai da te –, esplorandolo ci si imbatte anche in molte altre sezioni e argomenti.

Si tratta di temi orientati senza dubbio più alla sensibilità femminile che a quella maschile (se ancora ha senso una simile distinzione), ma non mancano certo argomenti di interesse comune, come ad esempio la sezione “salute e benessere”, che ospita molti articoli dedicati all’alimentazione sana, alle proprietà curative delle erbe, ai rimedi naturali per le più svariate affezioni, anch’essi, spesso, nell’ottica “risparmiosa” del fai da te.

Essendo il target femminile, come si diceva, un buon numero di articoli non poteva non essere dedicato alle “telenovelas” o “soap” che dir si voglia, soprattutto quelle che vanno per la maggiore sui nostri schermi di casa.

Ma come si diceva il “core business”, se ci si passa l’espressione, ha a che fare col riciclo e col fai da te creativo. Risparmio, fantasia ed eleganza!

E pertanto, ora che si sta avvicinando a grandi passi al Natale 2019, le ultime pubblicazioni si stanno concentrando proprio su tutto quanto può ruotare attorno alle festività: e quindi non mancano articoli sugli addobbi natalizi, le decorazioni per l'albero di Natale e l'arredamento della casa per le festività. Il tutto, come si diceva, con tanto di tutorial fotografici e video-tutorial che ne presentano molto in dettaglio i metodi di realizzazione, che sono programmaticamente sempre molto semplici e alla portata di tutti.

Insomma, un sito per le ragazze, ma che può essere molto utile anche ai maschietti. E comunque in ogni caso un sito divertente e originale!

