Sorgenia, Salini Impregilo e Alphabet tra i premiati della serata

(Milano, 21 novembre 2019) - La cerimonia dei Le Fonti Awards® ha dedicato particolare attenzione al mondo della mobilità e del public affairs

Milano, 21 novembre 2019 - Grande successo per la serata dei Le Fonti Awards®, tenutasi lo scorso mercoledì 20 novembre a Palazzo Mezzanotte.

La televisione nazionale di Le Fonti (Le Fonti TV), con le sue oltre 700 ore di diretta al mese e un palinsesto interamente dedicato al mondo del business, della finanza e del legale, ha garantito massima risonanza mediatica all’evento.

La serata è stata introdotta da un CEO Summit intitolato “Mobilità sostenibile e Community Engagement: per una maggiore attenzione a territorio e collettività”, moderato dalla giornalista Debora Rosciani. Sono intervenuti: Simone Bemporad, Group Communications Public Affairs Director di Assicurazioni Generali e Paolo Gagliardo, CEO di Qooder.

La cerimonia è stata aperta dalla premiazione di studi e boutique legali e professionali.

CATEGORIA DIRITTO COMMERCIALE

Lexchance e Raffaele Lener (Lener & Partners) hanno rispettivamente ritirato i premi in qualità di Boutique di Eccellenza dell'Anno Diritto Commerciale Consulenza e Avvocato dell'Anno Boutique di Eccellenza Diritto dei Mercati Finanziari.

CATEGORIA DIRITTO AMMINISTRATIVO

Hanno trionfato nella categoria lo Studio Legale Giancarlo Tanzarella, giudicato Boutique di Eccellenza dell’Anno Diritto dell’Urbanistica e lo Studio Legale Miceli – Vento vincitore del riconoscimento Team Legale dell'Anno Boutique di Eccellenza Diritto Amministrativo Consulenza.

CATEGORIA DIRITTO PENALE

È stato Napoletano Ficco Turchetto Studio Legale ad aggiudicarsi il premio Team Legale dell’Anno Boutique di Eccellenza Diritto Penale Ambientale. Premio ad personam per Luca Lupària (Studio LegaleLupària), insignito del titolo Avvocato dell’Anno Boutique di Eccellenza Diritto Penale Processuale.

CATEGORIA DIRITTO ASSICURATIVO

Lo Studio Legale Pascotto e Luigi Miranda (Studio Legale Miranda) hanno ricevuto rispettivamente il riconoscimento di Boutique di Eccellenza dell’Anno Risarcimento del danno e Avvocato dell'Anno Boutique di Eccellenza Diritto Assicurativo.

CATEGORIA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DIRITTO SANITARIO

Sono stati premiati nella categoria lo Studio Legale Scipioni, decretato Boutique di Eccellenza dell'Anno Diritto Sanitario Responsabilità Medica; loStudio Legale Associato Ciocca Comotti Bosco, vincitore del trofeo Boutique di Eccellenza dell’AnnoRisarcimento del Danno Responsabilità Medico Sanitaria; loStudio Legale Alfieri, giudicato Team Legale dell’Anno Boutique di Eccellenza Responsabilità Medica e lo Studio Legale Sgromo, meritevole del titolo di Studio Legale Dell'Anno Responsabilità Medica.

HR & RECRUITING

Laderchi & Partners è stata riconosciuta Eccellenza dell’Anno Head Hunting Tax Legal, mentre Sorgenia ha ritirato il premio HR Team dell’Anno Energy

PUBLIC AFFAIRS & COMMUNICATION

Vittoria per Giuseppe Maggi (Enpam Real Estate) che si è aggiudicato il trofeo di Professionista dell’Anno Emergente Public Affairs Real Estate, mentre F&C Studio Legale e Tributario ha trionfato come Studio dell'Anno Public Affairs Monitoraggio Drafting Legislativo. Si è poi proseguito con la premiazione di Simone Dattoli (Inrete) come Manager dell’Anno Relazioni Istituzionali e di Auro Palomba (Community Group) come Professionista dell'Anno Comunicazione Strategica. È stata riconosciuta come Manager dell’Anno Comunicazione Advocacy Banking Isabella Falautano (Illimity), mentre Francesco Conti (Medtronic) ha trionfato come Manager dell’Anno Regulatory Affairs. Salini Impregilo e Assicurazioni Generali hanno rispettivamente conquistato i titoli Team Public Affairs dell’Anno Corporate Diplomacy e Team Public Affairs dell’Anno Community Engagement.

La cerimonia è quindi proseguita con la categoria mobilità.

MOBILITY

Trionfano nella categoria Lo/Jack, decretata Eccellenza dell’Anno Soluzione Telematica Monitoraggio Veicoli Inquinanti; Qooder, definita Eccellenza dell’Anno Innovazione Mobility Scooter quadriruota elettrico; BMW Milano, a cui è stato attribuito il premio di Eccellenza dell'Anno Retail Automotive e Maggiore, che ha trionfato come Eccellenza dell'Anno Innovazione Leadership Mobilità Privati e Pmi. Eccellenza dell’Anno Innovazione Automotive per Hurry Italia, mentre AndreaCastronovo (Alphabet) è stato valutato CEO Dell'Anno Mobility Fleet Management.

L’evento è proseguito con la premiazione delle realtà appartenenti alla categoria innovazione leadership.

INNOVAZIONE & LEADERSHIP

Primo premiato della categoria Fenix Digital Group, riconosciuta Eccellenza dell'Anno Innovazione & Leadership Servizi Stampa Digitale. Il trofeo di Eccellenza dell'Anno Innovazione & Leadership Consulenza Loyalty è stato assegnato a Reloy, mentre Ecupharma ha meritato la vittoria in qualità di Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Neuroscienze. Ha ritirato il trofeo di Eccellenza dell’Anno Innovazione Leadership Pharma e Biotech BIOVIIIx, mentre Valsir è stata riconosciuta come Eccellenza dell'Anno Innovazione & Leadership Idrotermosanitario. Technicae Progressum ed eVISO hanno rispettivamente trionfato come Eccellenza dell'Anno Innovazione & Sostenibilità Isolamento Termico ed Eccellenza dell'Anno Innovazione & Leadership Servizi Energetici PMI. Meritata vittoria per la Società Nazionale di mutuo soccorso Cesare Pozzo che si è aggiudicata il premio Eccellenza dell'Anno Leadership Tutela della persona e OmniaSecura Servizi, valutata Impresa dell’Anno Innovazione Leadership Gestione della Sicurezza.

Menzioni d’onore speciali per OMCI e Tokuyama Dental Italia, le due realtà sono state giudicate Eccellenze Dell'Anno Innovazione Leadership Fast Growing.

