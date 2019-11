Piscine Castiglione presenta Artemis: il Sistema per gestire la Piscina da Smartphone

(Mantova, 21/11/19) - Piscine Castiglione è l’azienda italiana di riferimento per la costruzione di piscine interrate. Da sempre incentrata sulla qualità, sull’innovazione e sull’eccellenza dei prodotti e dei servizi, punta a garantire il maggior valore possibile per il cliente. Molti anni di attività hanno consentitodi accumulare un notevole know-how che permette di offrire piscine qualitativamente superiori.

Promuovere, produrre e distribuire realizzazioni altamente tecnologiche, dal design esclusivo e personalizzabile è la mission aziendale di Piscine Castiglione, che fa leva su precise competenze e sulla specializzazione, cresciuta in anni di esperienza e in continua evoluzione. Ogni anno, lasfidaè sperimentare soluzioni all’avanguardia per distinguersi e garantire la necessaria competitività sul mercato globale delle piscine.

La continua ricerca delle soluzioni più avanzate ha portato alla creazione del sistema Smart Pools System ARTEMIS, disponibile a partire da marzo 2020. Un box centralina da collegare agli accessori della piscina, per il controllo remoto tramite app dai dispositivi mobile. La tecnologia incontra la comodità: grazie ad ARTEMIS, è possibile regolare da smartphone, con un semplice comando vocale, gli orari di accensione e spegnimento di luci, centraline e giochi d’acqua.

Per Piscine Castiglione si prospetta un altro anno di sviluppo notevole, per consolidare la posizione del brand come leader nel settore piscine.

Piscine Castiglione è un marchio del gruppo A&T Europe Spa, fondato a Castiglione delle Stiviere nel 1961. Ha iniziato la sua attività in territorio nazionale, per poi espandersi in tutto il mondo con l’apertura di una filiale anche in Florida, negli Stati Uniti. Competenza, elevate prestazioni tecnologiche e innovazione fanno di Piscine Castiglione una realtà garanzia della qualità del Made in Italy, affidabile e apprezzata a livello internazionale.

Per contatti:

Piscine Castiglione: Divisione di A&T Europe Spa

Ufficio Stampa PR: Carla Beatini, Marketing Dept. - PR, Web&Social Marketing

Tel: 037694261

e-mail: carla.beatini@piscinecastiglione.it

https://www.piscinecastiglione.it