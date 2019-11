LG lancia la nuova gamma di TV OLED 4K

(Milano, 21/11/2019) - Si è tenuta presso il Teatro alla Scala di Milano la presentazione della nuova gamma di Televisori OLED 4 k proposta da LG. Avere a disposizione un televisore di nuova generazione consente oggi di approfittare di una lunga serie di vantaggi, a partire dalla migliore visione dei colori, del contrasto ottimale e di immagini assolutamente realistiche.

Solo con i tv oled 4K nuova generazione sono possibili le prestazioni che oggi ci offre LG. Stiamo parlando prima di tutto della risoluzione, questo è il concetto espresso dalla sigla 4K, che implica un’elevata risoluzione. Inuovi televisori proposti da LG inoltre offrono un contrasto ottimale, che dona alle immagini la massima profondità possibile, permettendo di vedere anche i dettagli più nascosti. Solo con schermi di tale qualità è oggi possibile vedere le immagini “come sono state pensate dai registi”.

La tecnologia OLED disponibile nei televisori 4K consente inoltre di dare vita a televisori estremamente sottili, sostanzialmente privi di cornice esterna. Il risultato è decisamente gradevole alla vista, per quanto riguarda le immagini che si osservano ma anche l’elettrodomestico i sé. LG ha inserito nei nuovi Televisori OLED 4K u benefici dell’intelligenza artificiale, come ad esempio le tecnologie AI Picture e AI Sound. Le innovazioni tecnologiche in questo campo hanno permesso addirittura di dare vita al primo televisore arrotolabile, un concetto neppure pensabile solo pochi anni fa.

Ad oggi LG è l’unica azienda al mondo in grado di produrre pannelli OLED per televisori. Questo oggi comporta un prezzo significativo per tale tecnologia, destinato a diminuire nel corso dei prossimi anni. Al contempo con buona probabilità in futuro saranno disponibili anche televisori OLED con schermi di dimensioni inferiori rispetto a quelli oggi presenti nei negozi. Ad uno schermo molto grande corrisponde infatti la necessità di avere a disposizione un ambiente decisamente ampio, per potersi posizionare alla corretta distanza dal televisore.

Stiamo parlando di una gamma che parte dai 55 pollici, per passare fino ai 65, o ai 77 e 88 pollici dei modelli di maggiori dimensioni. Un televisore OLED 4K da 55 pollici della serie E9 di LG è già un elettrodomestico importante, impreziosito dall’elegante sound bar integrata, compatibile con il sistema Dolby Atmos. Per chi desidera avere a disposizione il massimo della tecnologia oggi disponibile, senza spendere cifre eccessive, LG propone la serie di televisori OLED B9, nella versione da 55 e da 65 pollici. Questa serie è dotata del processore Alpha 7 di seconda generazione, un ottimo prodotto a prezzi contenuti.

LG Electronics è una società con sede in Corea del sud che si occupa della produzione di apparecchiature elettroniche, nello specifico è all’avanguardia in vari campi, tra cui la produzione di schermi televisivi OLED, con diodi organici. Fondata nel 1958 ad oggi propone televisori,smartphone ed elettrodomestici di vario genere, oltre a componentistica che offre ad altre aziende del settore.

Per approfondimento: https://www.lgmagazine.it/2019/05/nuova-gamma-lg-oled-tv-2019/