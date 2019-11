Magliette personalizzate: il sistema migliore ottenere visibilità e originalità

(Genova, 20 Novembre 2019) - Genova, 20 Novembre 2019 - Una maglietta personalizzata e decorata secondo le preferenze e le esigenze professionali o personali è l’accessorio ideale in tantissime occasioni. Può essere un gadget promozionale per far conoscere un’attività artigianale o un’azienda, un omaggio utile e raffinato per clienti o collaboratori, un segno di riconoscimento per chi lavora all’interno di un locale pubblico oppure in occasione di un evento, di una festa o di una manifestazione sportiva.

Una t-shirt decorata con il logo di un’azienda può rappresentare un efficace strumento di comunicazione ed è ideale per diffondere rapidamente, senza fatica e con un investimento contenuto il proprio messaggio. La possibilità di realizzare magliette personalizzate economiche e di ottima qualità rende facilmente accessibile a tutti questo tipo di mezzo pubblicitario, sia per un imprenditore o un professionista, sia per un privato che desideri diffondere il proprio pensiero o fare un regalo originale e unico.

Magliette decorate e personalizzate con tecniche diverse

Per realizzare una maglietta decorata secondo i propri desideri è possibile ricorrere a tecniche differenti, in modo da poter ottenere un risultato raffinato e originale, sia in un unico pezzo che nella quantità desiderata.

Immagini, decorazioni, loghi aziendali, frasi o grafiche complesse possono essere stampate con tecniche serigrafiche o digitali, oppure ricamate, scegliendo le tonalità di colore preferite. La t-shirt può essere ulteriormente modificata rimuovendo l’etichetta industriale e applicandone una realizzata ad hoc, per poi procedere infine alla piegatura e alla confezione in busta trasparente.

Una t-shirt decorata è perfetta per diffondere il logo e le informazioni della propria azienda in occasione di una fiera o di un evento, per distinguere e riconoscere gli operatori di un servizio pubblico, ma può essere un’ottima scelta anche per un artista che vuole promuovere il proprio lavoro, per i membri di una band musicale, di un circolo culturale o di una squadra sportiva.

Un’estrema attenzione ad ogni minimo particolare

Per raggiungere un risultato eccellente nella creazione di una o più magliette personalizzate, è importante valutare con attenzione alcuni dettagli. Il materiale delle t-shirt, deve essere cotone 100%, privo di fibre sintetiche e acriliche, meglio ancora se organico e non trattato chimicamente. Per i colori di base, sono sempre da preferirsi le tinte più classiche, come il nero, il bianco e il blu; anche in questo caso, se l’intenzione è quella di seguire una linea naturale, si consigliano i prodotti tinti con colori biologici.

Il modello della maglietta può offrire una vestibilità precisa o più abbondante, tuttavia, oltre alla necessità di realizzare almeno un campionario, è sempre possibile realizzare le t-shirt personalizzate almeno in due taglie diverse.

Anche i dettagli sono molto importanti: la scelta migliore, per rendere le proprie magliette più eleganti e preziose, è quella di eliminare le etichette di produzione e sostituirle con una stampa personalizzata o un’etichetta realizzata appositamente.

Le tecniche più utilizzate per realizzare la decorazione

Le magliette personalizzate create da Burger Print possono essere decorate con diverse tecniche, in base alle preferenze personali, al tipo di decorazione, alla quantità e alle destinazione di utilizzo.

Generalmente, viene consigliata la stampa serigrafica per i grandi quantitativi di magliette che presentino la stessa decorazione, ad esempio nel caso di un unico evento, quale può essere una festa, un concerto o una manifestazione sportiva. Qualora, invece, la necessità fosse quella di creare diverse serie con soggetti diversi, viene preferita la tecnica della stampa digitale, che consente di produrre anche piccoli lotti e, se necessario, di riassortirli in qualsiasi momento: si tratta della soluzione ideale per le aziende che vogliono distribuire le magliette personalizzate ai dipendenti, diversificandole in base alla mansione e al reparto.

In alternativa, è possibile anche ricamare la decorazione con macchine professionali apposite: questa soluzione è indicata soprattutto per i piccoli loghi, che con questa tecnica risaltano maggiormente sul colore di sfondo.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://www.burger-print.com/

Chiavari (Genova)

Comunicato a cura di: IMG Solutions per Roberto Serra