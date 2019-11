Cemab: design e qualità per gli espositori per le aziende

(Milano 19 novembre 2019) - Milano, 19 Novembre 2019. “Il meglio del Made in Italy per dare lustro ai tuoi prodotti”. Questa è la mission di Cemab, azienda leader nella produzione di espositori promozionali, che ha saputo trasformare l’arte ed il design del Made in Italy per creare piccole opere d’arte capaci di dare la giusta dimensione ai prodotti delle aziende e dei negozi dei propri clienti. Una realtà tutta italiana che ha fatto del proprio lavoro un marchio riconoscibile per qualità e serietà, profondamente radicata nella cultura del fare e della valorizzazione dell’export nazionale.

Cemab, con vent’anni di esperienza nel settore, ha saputo imporsi come azienda leader nata dalla provincia italiana ed impostasi nel panorama nazionale ed internazionale come partner di grandi e piccole aziende, capace di dare forma alle necessità ed alle idee di ogni singola realtà e fornire supporti ad hoc per la migliore esposizione dei prodotti. Una linea di espositori costruiti interamente in legno e attraverso un lavoro di progettazione mirato a conferire robustezza ed eleganza alla struttura senza dimenticare di dare il giusto risalto ai prodotti.

Gli espositori personalizzabili di cemab.com sono progettati direttamente dal cliente con il supporto del comparto grafico e tecnico aziendale per dare vita ad un prodotto originale e che possa impersonare al meglio il carattere del prodotto esposto e dell’azienda committente. Cemab offre un campione gratuito del progetto richiesto e assistenza diretta sulle spedizioni e sul montaggio degli espositori che beneficiano del comodo sistema ad incastro, rapido ed intuitivo. L’ausilio di personale qualificato e macchinari all’avanguardia permette a Cemab di fornire ai propri clienti, in tempi rapidi, prodotti dalle finiture e dal design moderno e d’impatto; gli investimenti per implementare la professionalità del personale e per accedere a innovativi sistemi di automazione hanno permesso a Cemab di crescere e consolidare la propria posizione di mercato in Italia ed all’estero.

Cemab, per rispondere alle esigenze delle realtà più piccole, ha strutturato la propria offerta garantendo una linea di espositori standard economica con le stesse caratteristiche costruttive di tutti gli espositori fabbricati nei propri stabilimenti. “Essere al fianco delle realtà aziendali più piccole è un impegno che ci siamo assunti fornendo una soluzione di qualità ad prezzo contenuto; ogni fase della lavorazione fatta interamente in Italia e materiali riciclabili al 100%.” Proprio sull’ambiente, l’azienda, ha voluto concentrarsi particolarmente utilizzando solo prodotti interamente riciclabili e provenienti da fonti rinnovabili. Ogni materia prima utilizzata da Cemab è certificata e prodotta rispettando la salute del pianeta.

Sebbene Cemab sia specializzata nella produzione di espositori personalizzati e progettati su misura per i prodotti dei propri clienti, ha in catalogo centinaia di modelli di espositori da banco e da terra per ogni esigenza ed ogni tipologia di attività. Dagli espositori semplici per frutta e verdura a quelli più complessi e rifiniti per ospitare prodotti di bellezza o farmaci da banco; idee originali già sviluppate e personalizzabili con il logo del prodotto o dell’azienda.

Cemab ha fatto dell’assistenza e del supporto ai propri clienti il perno della propria filosofia aziendale fornendo un servizio professionale e qualificato a 360 gradi. “L’assistenza ai nostri clienti parte dalla progettazione, passa per la presentazione della campionatura fino alla produzione e alla consegna. Lasciamo agli altri l’illusione di essere i migliori, a noi basta sapere che ogni giorno proviamo ad essere più bravi del giorno prima.”

