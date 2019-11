Divise scolastiche: le proposte personalizzabili e made in Italy di Coccobaby

(Modena, 19 Novembre 2019) - Modena, 19 Novembre 2019. Dai piccolissimi che frequentano asili e scuole materne, fino ai ragazzi più grandi, le divise scolastiche devono possedere particolari caratteristiche di qualità dei tessuti, finiture accurate, ottima vestibilità e possibilità di personalizzazione.

È importante che l’abbigliamento per la scuola sia adeguato in base alla stagione, che rifletta il carattere e lo stile dell’istituto scolastico a cui si riferisce e sia molto resistente all’utilizzo e ai lavaggi frequenti.

Coccobaby produce bellissime divise scolastiche, assolutamente made in Italy, destinate a bambini e ragazzi da 0 a 16 anni, in materiali anallergici e di alta qualità, dal set per l’asilo e la scuola primaria fino alle divise sportive e formali per i ragazzi e gli adolescenti.

Tutte le collezioni realizzate da Coccobaby possono essere modificate secondo le esigenze formali dell’istituto scolastico e personalizzate con loghi, ricami e stampe nei colori desiderati.

Sono ormai molti gli istituti e le scuole che adottano una divisa per i propri studenti, al fine di trasmettere un’immagine più elegante e professionale così come di offrire ai ragazzi capi di abbigliamento resistenti e funzionali. L’abbigliamento personalizzato per istituti scolastici prodotto da Coccobaby offre il vantaggio sia dell’eleganza che della resistenza all’uso e ai continui lavaggi, è confortevole da indossare e viene prodotto con materiali e tessuti anallergici e certificati.

Le doti indispensabili per l’abbigliamento scolastico

Per un istituto, la scelta del fornitore delle divise e dei capi di abbigliamento sportivo non è semplice, considerando la presenza sul mercato di un ampio numero di produttori. Il marchio Coccobaby si distingue nella propria categoria per una produzione effettuata interamente in Italia e seguita dall’azienda stessa in tutte le diverse fasi: dal design, al taglio, alla manifattura, alla confezione e distribuzione.

In questo modo, oltre a garantire il vantaggio dell’alta qualità, l’azienda è in grado di offrire una serie di doti e di caratteristiche di importanza fondamentale, tra cui la possibilità di personalizzazione e aggiunta di dettagli specifici, un servizio pre-vendita e post-vendita accurato ed efficiente, dal momento dell’ordine fino ed oltre alla consegna, la possibilità di richiedere un campionario senza impegno e un ottimo rapporto tra la qualità e il prezzo. L’azienda permette inoltre ai genitori degli studenti di effettuare direttamente gli ordini, evitando così alla scuola l’obbligo di mantenere un magazzino per le divise.

L’importanza dello stile e del design

Considerando che le uniformi scolastiche sono destinate a giovani e giovanissimi, l’aspetto estetico e il design risultano essere di estrema importanza. Una divisa formale o sportiva di qualità superiore deve essere piacevole anche da vedere e deve permettere ai ragazzi di mettere in risalto quello che è lo spirito di gruppo che si crea all’interno di una scuola.

Coccobaby propone divise scolastiche tradizionali, dal gusto classico o contemporaneo, tute e completi per lo sport: tutti i capi possono essere personalizzati con l’aggiunta di uno stemma, di un logo o di un motivo stampato.

Le divise classiche, maschili e femminili, possono essere costituite da pantaloni / gonna e giacca o felpa, in base allo stile dell’istituto scolastico. Le divise sportive consistono in capi tecnici per le diverse discipline proposte dalla direzione scolastica, compresi gli sport e le attività all’aperto. È possibile richiedere anche altri capi di abbigliamento particolari, ad esempio per la pittura e le attività tecniche o ricreative.

I vantaggi di una divisa scolastica

È bene considerare che per un istituto scolastico, ma anche per i genitori, i vantaggi dell’adottare un’uniforme sono diversi. Oltre al risparmio economico per le famiglie, che hanno a disposizione capi di abbigliamento di ottima qualità durante tutta la stagione scolastica, le uniformi eliminano gli eventuali dislivelli sociali tra gli studenti, rappresentano uno strumento di sicurezza soprattutto durante le gite poiché permettono di identificare rapidamente gli studenti, incentivano lo spirito di gruppo della scuola e semplificano la vita ai ragazzi, offrendo loro uno stile semplice ma elegante, unito a comfort e qualità.

