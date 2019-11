Lunedì 25 novembre, premiazione del primo “Junior Video Contest di Divulgazione Scientifica”

(Modena, 18 novembre) - Modena, 18 novembre - Avrà luogo nella mattinata di lunedì 25 novembre al BPER Forum Monzani di Modena la cerimonia di premiazione del primo Junior Video Contest di Divulgazione Scientifica di cui BPER Banca è Main Partner. Un’iniziativa ideata dall’Associazione Italiana del Libro rivolta esclusivamente ai giovani nati dal 2001 in poi e concepita con l’obiettivo di coinvolgere e stimolare attivamente molti ragazzi, già animati da una fervida passione per le materie scientifiche, tramite la produzione di brevi video di divulgazione riguardanti il cambiamento climatico e la mobilità sostenibile.

Proprio come il Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica “Giancarlo Dosi”, da cui parte il progetto e che quest’anno si svolgerà al CNR di Roma il 12 dicembre p.v., il concorso è stato strutturato con l’idea di valorizzare e promuovere la conoscenza scientifica come strumento di crescita e formazione dei giovani, attraverso la sperimentazione di nuove attività di divulgazione e di didattica.

Il contest, aperto a singoli studenti, intere classi od istituti scolastici, tiene conto delle richieste dei giovani di investire il proprio tempo libero in eventi che siano contemporaneamente culturali e di intrattenimento, con una particolare attenzione all’uso di un linguaggio semplice e delle nuove tecnologie di comunicazione. Una giuria nazionale presieduta da Giorgio De Rita, segretario generale Censis, ha selezionato i seguenti finalisti:

Cambiamento climatico (Junior 2001/02/03)

1. Solo un film, di Emanuele Tabarrini, Riccardo Rossi, Gabriele Belcapo dell’IISST Majorana-Maitani di Orvieto (TR);

2. I cambiamenti climatici in Italia, di Alessio Albano dell'istituto ISIS "EUROPA" di Pomigliano d'Arco (NA);

3. Scegli ciò che usi con intelligenza! di Alessia Crispo.

Cambiamento climatico (Young)

1. Il Clima degli Hot Inspectors, realizzato dalla 1A del Liceo Tassoni di Modena;

2. Da piccoli gesti si fanno grandi cose..., realizzato dalla classe 3B scuola media di Verla di Giovo dell’Istituto comprensivo di Cembra (TN);

3. La conoscenza seme di cambiamento, realizzato dalla classe Classe Progetto PON Convitto Nazionale G. Leopardi di Macerata.

Mobilità Sostenibile

1. Auto Elettrica: quanto manca? di Giuseppe Spina.

2. Un cammino rinnovabile, di Andrea Trenti e Gaia Donati rispettivamente del Liceo scientifico P. Levi e del Liceo Paradisi di Vignola (MO).

3. Smart mobility, realizzato dalla classe seconda dell'istituto ISIS "EUROPA" di Pomigliano d'Arco (NA).

Durante l’evento, rivolto principalmente ai ragazzi, i video dei giovani finalisti saranno proiettati e commentati dagli autori e dai membri del Comitato Scientifico del Premio Nazionale. L’Associazione Italiana del Libro premierà i vincitori permettendo loro di scegliere in regalo numerosi libri, fra una lunga lista di titoli, dal valore complessivo di 4.000€.

Durante la cerimonia il divertimento sarà assicurato: l’attore Francesco Pompilio insieme a Letizia Scacchi porteranno in scena la rappresentazione teatrale “La Notte dei Nobelli” nell’ambito del “Pe dilla tutta live - Storie de scienza papale papale”, slogan de “La Scienza Coatta” un gruppo di giovani romani che ha inventato un nuovo modo di divulgare la ricerca scientifica. L’evento sarà un’occasione di approfondimento rispetto ai temi dal forte e crescente impatto sociale trattati nel Contest. Interverrà il Prof. Mario Grosso, Ingegnere ambientale e professore al Politecnico di Milano che presenterà il suo libro “L’ultima auto a benzina. La mobilità sostenibile per il XXI secolo” e Alessandro Mancina, reporter per il programma tv di inchiesta “Presadiretta” di Rai3, che presenterà il report “Caldo Artico”. Gli autori, concorrenti al Premio Nazionale, racconteranno il loro impegno nel campo della divulgazione scientifica e introdurranno i video dei giovani divulgatori.

Il programma prevede, inoltre, i saluti iniziali dell’Assessore del Comune di Modena con deleghe alla Cultura Andrea Bortolamasi, dell’Assessora Grazia Baracchi con deleghe all’Istruzione e di Eugenio Tangerini, Responsabile Relazioni Esterne di BPER Banca. Interverranno anche Giorgio De Rita, segretario generale del Censis e Presidente del Comitato Scientifico del Premio, Paolo Ghinolfi, Amministratore Delegato SIFÀ - Società Italiana Flotte Aziendali e Marco Ferrazzoli, capo ufficio stampa del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

La cerimonia sarà condotta da Luca Perri, giornalista che da oltre dieci anni si occupa di divulgazione tra radio, televisioni, carta stampata, festival e social network. La giuria di sala, che assegnerà i premi ai vincitori, sarà invece composta dai relatori della cerimonia.

Per info e accreditamento: info@premiodivulgazionescientifica.com