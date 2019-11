La nuova Kaspersky Sandbox automatizza il servizio di protezione dalle minacce avanzate

(Milano, 18 novembre 2019) - Milano, 18 novembre 2019 - Kaspersky presenta la sua nuova Kaspersky Sandbox, soluzione progettata per supportare le aziende nella lotta alle minacce avanzate sviluppate per evadere il rilevamento delle endpoint protection platforms (EPP). La soluzione analizza in modo automatico i nuovi file sospetti e invia un verdetto all’EPP installato. In questo modo, anche le aziende che non dispongono di team di esperti in threat analysis o hanno risorse limitate, rafforzano il proprio livello di protezione da minacce precedentemente sconosciute.

Secondo l’indagine di Kaspersky IT decision-makers, il 47% delle PMI e il 51% delle aziende di grandi dimensioni dichiarano che sta diventando sempre più difficile differenziare una minaccia generica da una minaccia avanzata. Ciò significa che i security analyst devono dedicare del tempo alla valutazione di numerosi file sospetti invece di concentrarsi sull'indagine e la risposta alle minacce più critiche. Ciò si prospetta un compito complesso, poiché le più grandi tra le PMI e le più piccole tra le aziende di maggiori dimensioni affrontano una carenza di talenti nel campo della sicurezza informatica, e tutta la gestione della sicurezza ricade sui dipartimenti IT. Eppure, queste aziende sono colpite dalla medesima quantità di minacce, incluse quelle avanzate, che devono fronteggiare le grandi imprese.

Al contrario di molti servizi di threat intelligence rivolti a security analyst esperti, Kaspersky Sandobox non richiede l’esecuzione manuale delle operazioni per esaminare l’impatto degli oggetti pericolosi. Quando il Kaspersky Endpoint Security for Business o altre soluzioni di protezione degli endpoint rilevano un oggetto sospetto che non può essere contrassegnato come dannoso senza un’analisi più approfondita del suo comportamento, questo viene automaticamente inviato alla Kaspersky Sandobox per un controllo.

Per rilevare le intenzioni malevole di un oggetto, Kaspersky Sandbox conduce un’analisi del suo comportamento, raccoglie e analizza tutti gli artefatti e, se l’oggetto compie un’azione dannosa, come il criptaggio o il download di un payload malevolo usando un exploit zero-day, la Sandobox lo identifica come malware e lo segnala alla soluzione di protezione degli endpoint, che metterà in atto ulteriori provvedimenti. Le possibili azioni automatiche che Kaspersky Endpoint Security for Business può eseguire sono: mettere in quarantena l’oggetto, inviare notifiche all’utente, scansionare l’area critica del sistema operativo o perlustrare le diverse strumentazioni in uso nell’impresa in cerca dell’oggetto rilevato per prevenire la diffusione della minaccia.

Inoltre, Kaspersky Sandbox memorizza nella cache operativa situata sul server Kaspersky Sandbox se un oggetto costituisce o meno una minaccia. Grazie a questa procedura, se l'analisi del file già eseguito nella Sandbox è richiesta da un altro endpoint all'interno della rete gestita, l'EPP prenderà la decisione sulla base di questa conoscenza condivisa, senza dover ripetere la scansione del file. Questo velocizza la risposta e riduce il carico operativo dei server delle macchine virtuali.

Kaspersky Sandbox è progettata per integrare il livello di protezione offerto da Kaspersky Endpoint Security for Business con un livello addizionale di sicurezza, permettendo di rispondere in modo automatico alla minaccia avanzata. Grazie all’API con cui viene fornita, Kaspersky Sandbox può essere integrato anche con altre soluzioni.

“Ogni azienda, indipendentemente dalle dimensioni, ha bisogno di essere protetta dalle minacce che non vengono rilevate dall’EPP. Purtroppo, le soluzioni contro gli attacchi avanzati specifiche per le grandi aziende richiedono spesso dei security analyst esperti per una gestione efficace. Sono rari i casi in cui aziende di piccole dimensioni possono permettersi di assumere e ritenere talenti del genere. Ecco perché c’è bisongno di una soluzione come Kaspersky Sandbox, che può risolvere le criticità in modo automatico e non richiede il coinvolgimento di IT security specialist. L'implementazione di Kaspersky Sandbox consente alle aziende di ottimizzare i budget e il personale nelle filiali, dove tipicamente ci sono solo specialisti del reparto IT che sono tenuti a svolgere tutte le attività di sicurezza", ha dichiarato Sergey Martsynkyan, Head of B2B Product Marketing di Kaspersky.

Maggiori informazioni su Kaspersky Sandbox sono disponibili sul sito ufficiale.

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un’azienda di sicurezza informatica a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L'ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell'azienda include la protezione degli Endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 270.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per ulteriori informazioni: www.kaspersky.com/it

Seguici su:

https://twitter.com/KasperskyLabIT

http://www.facebook.com/kasperskylabitalia

https://www.linkedin.com/company/kaspersky-lab-italia

https://www.instagram.com/kasperskylabitalia/

Contatti:

kaspersky@noesis.net