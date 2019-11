Scoprire il Giappone: un appassionante viaggio in un luogo dell’anima

(Empoli, 18 Novembre 2019) - Empoli, 18 Novembre 2019 - Un viaggio in un paese affascinante e ricco di antiche tradizioni come il Giappone è un’esperienza straordinaria e indimenticabile, ma per essere vissuta al meglio è importante che l’itinerario da percorrere venga studiato e creato con estrema attenzione. Organizzare un tour in Giappone, infatti, non è per niente semplice: tutti gli aspetti di questo paese sono così complessi e appassionanti da rendere difficile ogni scelta.

Splendidi paesaggi naturali, giardini fioriti e curati alla perfezione, templi buddisti e shintoisti, metropoli caotiche e piene di vita, abitazioni dall’architettura essenziale ma di grande eleganza: tutto, in Giappone, è semplice e perfetto al contempo e merita di essere osservato da vicino. La scelta, ovviamente, dipende soprattutto dal tempo a disposizione per compiere il viaggio.

Un viaggio organizzato in ogni dettaglio

Il senso di perfezionismo che in Giappone caratterizza ogni cosa, dagli orari di treni e mezzi pubblici al servizio offerto da alberghi e ristoranti, rende il paese particolarmente ideale per i viaggiatori solitari, che, con l’aiuto di un tour operator specializzato, possono costruire un itinerario personalizzato, muovendosi esclusivamente con i trasporti pubblici.

Yana Viaggi, è un’agenzia online che ha saputo trasformare l’esperienza del viaggio in uno stile di vita. Grazie ad uno staff di organizzatori e di guide specializzati e animati soprattutto da una grande passione, Yana Viaggi organizza fantastici tour in tutti i paesi del mondo, offrendo ai partecipanti la possibilità di addentrandosi non solo nel territorio, nelle città e nel paesaggio, ma anche nella cultura, nelle tradizioni e nel pensiero del luogo preferito.

Il Giappone è una delle mete più richieste su Yana Viaggi, che organizza in questo paese non solo tour di gruppo ma, per chi lo preferisce, itinerari da percorrere in solitaria, sempre con la garanzia del miglior rapporto tra qualità e prezzo. Per i viaggiatori che prediligono questo tipo di formula semi indipendente, l’agenzia offre programmi personalizzati e mette a disposizione tutto quanto occorre per muoversi agevolmente tra le città del paese.

Quanti giorni occorrono per visitare il Giappone

Per immergersi nel magico mondo giapponese non è necessario avere molti giorni a disposizione. Addirittura, in soli sette giorni, è possibile visitare le più importanti metropoli e ammirare i luoghi simbolo di questo paese, come il Monte Fuji o i templi buddisti di Kamakura.

Naturalmente, la possibilità di prolungare il tour fino a due settimane permette di estendere il proprio itinerario, sia intraprendendo qualche escursione impegnativa sia scoprendo gli aspetti più filosofici e spirituali del Giappone.

Le conoscenze e l’esperienza del team dell’agenzia, infatti, offrono la possibilità ai viaggiatori che lo desiderino di avvicinarsi anche alle più profonde dimensioni religiose e spirituali della nazione, inoltrandosi nello stile di vita e nelle consuetudini del Buddhismo e dello Shintoismo, le due religioni maggiormente legate alla storia e alla tradizione del paese.

Viaggiare in gruppo o in libertà

La profonda conoscenza del Giappone permette al team di Yana Viaggi di comporre itinerari complessi e poliedrici, alla scoperta dell’architettura, dei paesaggi e della profonda spiritualità di questo paese. I tour di gruppo sono ideali per chi preferisce viaggiare in compagnia e poter contare sulla presenza di un coordinatore che si occupa di tutti gli aspetti pratici, burocratici e organizzativi del viaggio, accompagnando i viaggiatori durante tutte le tappe previste dall’itinerario.

Tuttavia, come si è detto, il Giappone è un paese che si presta facilmente anche ad essere vissuto in autonomia. Per chi preferisce questa formula, l’agenzia è a disposizione per fornire tutte le informazioni utili: dai suggerimenti sull’itinerario migliore, alla prenotazione degli hotel, alle indicazioni per la scelta dei ristoranti, alle visite e alle escursioni da effettuare nel periodo scelto, alle prenotazioni di voli aerei e biglietti chilometrici ferroviari.

