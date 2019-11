Kaspersky è Brand of The Year ai World Branding Awards

(Milano 15 novembre 2019) - Milano, 15 novembre 2019

Kaspersky ha vinto il premio Brand of the Year nella categoria Anti-virus Software ai World Branding Awards. L’azienda è stata designata brand dell’anno a conclusione di un processo unico di valutazione e votazione all’awards event organizzato in occasione del Wold Branding Forum.

La cerimonia di premiazione, svoltasi a Kensington Palace a Londra, giovedì 14 novembre, ha eletto i migliori brand al mondo che si sono distinti per il loro lavoro e i loro risultati nel branding. L’evento è una grande opportunità per i brand internazionali di riunirsi e imparare dalle storie di successo degli altri invitati.

Il processo di valutazione viene eseguito in tre fasi: valutazione del brand, una votazione pubblica e una ricerca di mercato condotta tra i consumatori. Il World Brand Forum conduce una valutazione finanziaria basata sul fatturato e ha calcolato un punteggio in base a una ricerca di mercato per ogni nome in lizza. Anche il pubblico ha avuto modo di esprimere un’opinione attraverso una votazione online e, alla fine del processo, Kaspersky è stata nominata brand d’eccellenza.

Kaspersky ha condotto un rebranding nella prima metà dell’anno per aggiornare sia la visual identity che la filosofia aziendale. Il nuovo branding riflette la vision del futuro dell’azienda e il suo approccio al business: Kaspersky sta andando oltre il concetto del laboratorio di anti-virus per diventare sempre più un leader tecnologico con un portfolio di soluzioni e servizi di sicurezza avanzato e completo. Il nuovo branding segna anche l’evoluzione dell’attività dell’azienda, dal concetto di “cybersecurity” a quello, più vasto, di “cyberimmunity” e il supporto per la creazione di sistemi connessi che siano “secure-by-design”, oltre a stabilire standard futuri più elevati per il settore.

“Siamo lieti di aver vinto il premio Brand of the Year. Ricevere il premio durante l’anno in cui Kaspersky ha condotto un rebranding è ancor più significativo. Dall’anno della fondazione dell’azienda, il 1997, il mondo è profondamente cambiato. Le necessità sono diverse, e dobbiamo evolverci per rispondere a queste nuove richieste, oggi e in futuro. Il nostro rebranding non si esaurisce nel semplice rinnovamento del logo, ma riguarda una filosofia che permea ogni aspetto della nostra attività. Stiamo costruendo un mondo più sicuro e immune alle minacce informatiche: un mondo in cui le persone e le aziende di ogni settore possano fidarsi della tecnologia e usarla per migliorarla, un mondo in cui i prodotti e i servizi di Kaspersky aiutino a realizzare questo progetto”, ha dichiarato Andrew Winton, Vice President, Marketing di Kaspersky.

“Abbiamo ricevuto dei feedback estremamente positivi sulla presentazione del nuovo brand dai nostri partner e clienti. Crediamo che questi cambiamenti diano ai nostri partner ulteriori ragioni per far crescere la loro attività con Kaspersky, mentre noi stiamo ampliando gli orizzonti della nostra azienda e del nostro settore”.

Kaspersky ha collaborato con varie agenzie partner nella creazione, lo sviluppo e l’esecuzione del progetto di rebranding. Wunderman Thompson, agenzia specializzata in creatività, dati e tecnologia, li ha supportati nella creazione della piattaforma del brand e della filosofia alla base di “Bring on The Future”. La nuova visual identity e il logo sono stati progettati dall’agenzia Moving Brands, che ha aiutato a rappresentare l’esperienza top-class di software engineering da cui l’azienda ha preso vita e a cui rimane tutt’oggi fedele.

Maggior informazioni sulla filosofia dietro al nuovo brand di Kaspersky sono disponibili sul sito aziendale.

Informazioni sul World Branding Awards

I World Branding Awards sono il principale evento di premiazione del World Branding Forum. L’Award attesta i risultati ottenuti da alcuni tra i migliori brand al mondo. I vincitori vengono selezionati in basi al valore del marchio, indagini di mercato e votazione da parte del pubblico online. Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito awards.brandingforum.org.

