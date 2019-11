GCL System Integration and Powin Energy Announce Joint Venture to Deliver Energy Storage Solution

Gotha del collezionismo milanese per opening mostra Chiara Dynys

Milano, 15 nov. (askanews) - ingest 9.36 ingest 11.52 Milano, 15 nov. (askanews) - Alla presenza di collezionisti del calibro di Panza di Biumo, di un curatore come Giorgio Verzotti e storici dell'arte come Laura Cherubini, è stata inaugurata a Milano "Chiara Dynys. Aurora". Una mostra che affronta un miracolo non solo cromatico, quello dell alba, che modifica la realtà, la percezione, il senso ...