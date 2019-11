Nba, Los Angeles si spacca in due: sulla lavagna dei bookies È one to one tra clippers e lakers

(Roma, 14 novembre 2019) - Le due squadre della Città degli Angeli favorite per il titolo finale.

Nonostante la classifica attuale, su Planetwin365 sono avanti i Clippers

Roma, 14 novembre 2019 – Entra nel vivo la Regular Season dell’NBA: dopo undici partite i Los Angeles Lakers macinano punti e primeggiano nella West Coast, con 9 vittorie e 2 sconfitte all’attivo: il migliore avvio di campionato della squadra dal 2010 ad oggi. Dall’altro lato, nella East Conference, sono i Celtics a fare la voce grossa. Stando alle previsioni dei bookmakers, però, i destini di questa stagione sembrano ruotare comunque intorno a Los Angeles, ma non per i gialloviola. Sulla lavagna di Planetwin365, infatti, i papabili vincitori di quest’anno sono i Los Angeles Clippers (4,00), avanti anche se di poco sui concittadini Lakers (4,30).

Quello tra Clippers e Lakers è un derby che, manco a farlo apposta, ha aperto la stagione 2019-2020: nella prima di campionato è finita 112 a 102 per i primi, forti dei nuovi acquisti Kawhi Leonard e Paul George da Oklahoma City. Entrambi sono anche in lizza per il titolo di MVP e sulla lavagna di Planetwin365 si attestano rispettivamente al quinto (9,00) e al tredicesimo posto (41,00). Nella classifica stilata dai quotisti è ancora il greco Giannis Antetokounmpo il candidato ideale per il titolo di miglior player dell’anno (a 3,40), dopo il successo dell’anno scorso, sempre con la maglia dei Milwaukee Bucks, attualmente quarta forza della East Conference e, tra l’altro, subito dietro a Clippers e Lakers, con una quota di 6,00 per la vittoria finale.

Interessanti anche le quote che gli analisti di Planetwin365 prevedono per il Rookie of the Year: il papabile è Zion Williamson dei New Orleans Pelicans (3,00), e ciò a dispetto del fatto che lo statunitense non sia ancora nemmeno sceso in campo a causa di un infortunio. Dietro di lui, Ja Morant dei Memphis Grizzlies (3,70). Da tenere d’occhio anche R.J. Barrett (4,50), il cestista che in tutta la storia dell’NBA ha realizzato almeno 60 punti con 15 rimbalzi e 5 triple nelle prime tre gare nella NBA.

Ufficio Stampa - Spencer & Lewis:

Aurelio Calamuneri – 06.45582893

calamuneri@spencerandlewis.com