SNAI – Euro 2020: Bosnia-Italia, «2» da record a 2,15Dzeko-Immobile, derby alla pari

(Milano 14 novembre 2019) - Mancini punta al primato delle nove vittorie consecutive in un girone di qualificazione agli Europei – Sfavoriti i padroni di casa, obbligati a vincere per sperare ancora nel secondo posto del girone: il loro successo viaggia a 3,20 – I bomber di Lazio e Roma si sfidano per un gol a quota 2,75 – Anche l'Armenia prova a restare in gioco, ma è data a 3,40 contro la Grecia.

Milano, 14 novembre 2019 - La Bosnia è appesa a un filo, l'Italia è già matematicamente prima ma punta a una vittoria con cui stabilirebbe un record: sarebbe la prima squadra in assoluto a collezionare nove successi di fila in un girone di qualificazione agli Europei. È per questo che, piuttosto che ricorrere al turn over, Roberto Mancini schiererà l'11 migliore nella gara di domani sera a Zenica. Dunque, seppur con motivazioni "ridotte", l'Italia parte da favorita secondo gli analisti SNAI, che danno a 2,15 la vittoria degli azzurri. Ai padroni di casa, terzi nel Girone J, serve invece assolutamente una vittoria, per restare ancora in gioco, anche se devono sperare - cosa molto difficile - che la Finlandia non batta il Liechtenstein. La formazione di Robert Prosinecki è data dunque a 3,20, mentre si sale a 3,60 per il pareggio. Nel cammino europeo l'Italia, oltre a vincere, si è distinta per un'ottima tenuta difensiva, subendo solo tre reti: domani sera, però, le motivazioni della Bosnia (che segna una media di oltre due gol a partita) potrebbero contare più delle statistiche e una partita da Goal, quindi con entrambe le formazioni a segno, è data a 1,67. Quanto ai nomi dei possibili goleador, è praticamente un derby, visto che i due marcatori più probabili sono Immobile, dato a 2,75 e Dzeko, che, seppure non certo di un posto da titolare, viaggia alla stessa quota.

Israele-Polonia, occhio Zahavi - Sempre nel girone degli azzurri, si trova nella stessa situazione della Bosnia anche l'Armenia, a 10 punti, meno sei dal secondo posto. E anche la squadra di Mkhitaryan, come quella di Dzeko, parte da sfavorita nel prossimo match, domani in casa contro la Grecia. Gli armeni sono dati 3,40, contro il 3,45 sul pareggio e il 2,15 per il successo degli ellenici. Sposandosi invece nel Gruppo G, c'è da seguire Israele-Polonia, non tanto perché gli israeliani, vincendo, avrebbero ancora chance per qualificarsi, quanto per tenere d'occhio le gesta di Eran Zahavi che, con 11 reti, è l'attuale capocannoniere delle qualificazioni europee: il suo dodicesimo centro si gioca a 2,45, per gli ospiti risponde invece Robert Lewandowski, dato a 2,00.

Ufficio stampa Snaitech SpA

Cell. +39.348.4963434 - e-mail: ufficio.stampa@snaitech.it