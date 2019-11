Raffrescamento e riscaldamento degli ambienti industriali: è un’azienda Italiana a proporre le soluzioni più ecologiche ed efficienti

(Milano, 14 novembre 2019) - Milano, 14 novembre 2019 – Elle 3 Service si conferma, all’avvicinarsi della fine del quarto trimestre del 2019, come uno dei più importanti provider di sistemi per il raffrescamento e il riscaldamento dei grandi ambienti industriali. Fra gli elementi essenziali dell’offerta di Elle3 è infatti preponderante l’attenzione allo sviluppo di soluzioni che contengano i costi e contemporaneamente abbiano il più basso impatto ambientale possibile.

Capannoni, industrie, magazzini, e tutti i grandi spazi utilizzati dalle aziende presentano infatti una serie di criticità a livello di climatizzazione; è necessario, in tutte queste situazioni, trovare un bilanciamento fra il benessere dei lavoratori, le disponibilità di budget, e le istanze ecologico-ambientali. Le soluzioni più note a gran parte degli imprenditori italiani sono purtroppo sempre carenti almeno in uno dei tre ambiti, portando ad insoddisfazione ed inefficienza, oltre a generare costi spesso eccessivi. Da trent’anni, Elle3 si occupa invece di presentare alle aziende soluzioni più innovative e soprattutto in grado di risolvere tutte le criticità evidenziate.

Sotto il profilo del riscaldamento per capannoni industriali, ad esempio, il problema è annoso, e ben noto a tutti gli imprenditori le cui aziende occupino grandi ambienti chiusi. L’esigenza primaria è, ovviamente, creare un ambiente confortevole per gli operatori; la criticità primaria è il volume considerevole dell’ambiente da riscaldare, anche considerando un capannone di medie dimensioni; e le complicazioni sono legate alla coesistenza di una parte minima dell’ambiente che deve essere effettivamente riscaldata – quella vicino al pavimento, dove sono presenti i lavoratori – con una parte molto più grande la cui temperatura reale non ha alcuna rilevanza, ma che i metodi tradizionali impongono di riscaldare insieme al resto.

Le soluzioni offerte da Elle 3 Service, in questo ambito, vanno a sfruttare un riscaldamento estremamente localizzato, con sistemi che di fatto sono in grado di portare alla temperatura richiesta soltanto le aree necessarie, con risparmio di tempo e di denaro – e ovviamente con un consumo energetico molto minore, che riduce l’impatto ambientale dell’intera operazione.

Solo apparentemente diversa è la questione del raffrescamento aria nei capannoni. Nella stagione estiva, infatti, il capannone industriale medio può raggiungere temperature assolutamente insostenibili per chi vi lavora, e che possono perfino andare a compromettere le lavorazioni in esso effettuate. La soluzione standard per questo genere di problema, tuttavia, è il condizionamento dell’aria, che in ambienti tanto estesi diventa molto presto del tutto insostenibile sotto il profilo economico. Elle 3 Service è invece fra i maggiori esperti in Italia per la progettazione e l’installazione di sistemi basati su raffrescatori ad acqua adiabatici; questi dispositivi generano, con un investimento iniziale molto più ridotto e un consumo energetico quotidiano praticamente trascurabile rispetto ad un impianto di condizionamento, un’area a temperatura confortevole vicino al suolo, spostando l’aria calda verso il soffitto del capannone dove non genera nessun tipo di inconveniente o fastidio. Anche in questo caso, naturalmente, il risparmio economico diventa automaticamente un vantaggio sul piano ecologico, dato che si vanno a ridurre i fortissimi consumi energetici che un impianto tradizionale di condizionamento comporterebbe; i risultati, allo stesso tempo, sono assolutamente soddisfacenti sotto il piano del comfort.

Il mercato del riscaldamento e del raffrescamento per capannoni e grandi ambienti nelle aziende è ancora enorme: sono numerosissime, sul territorio, le imprese nelle quali il problema non è mai stato affrontato efficacemente, o dove sono state impiegati soluzioni di tipo tradizionale oggi facilmente sostituibili con sistemi più vantaggiosi.

Franco Bellani, titolare di Elle 3 Service, è in costante attività per presentare soluzioni di raffrescamento e riscaldamento degli ambienti industriali che combinino l’efficienza, e quindi l’economicità, con la possibilità di ridurre l’impatto ambientale. Le aziende interessate possono documentarsi sul sito https://www.elle3service.it/, dove sono presenti approfondimenti e delucidazioni su tutte le soluzioni offerte.

Per informazioni: Franco Bellani

Tel: 0331 1367824

e-mail: f.bellani@elle3service.it

Sito web: https://www.elle3service.it/