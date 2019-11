MavSolution.it e Regime forfettario: opportunità di lavoro su Roma

(Roma, 13 novembre 2019) - Il leader nelle riparazioni a domicilio e pronto intervento apre nuove posizioni lavorative a Roma per Fabbri, idraulici ed elettricisti con partita iva.

Roma, 13 novembre 2019 - Con un team di elettricisti, idraulici e fabbri, Mav Solution è punto di riferimento nella Capitale per la riparazione e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti elettrici, idraulici e qualsiasi tipo di guasto possa verificarsi sia in abitazioni civili che industriali.

Le numerose posizioni lavorative aperte in questi giorni da parte dell’azienda che sta cercando nuovi idraulici, elettricisti, fabbri, caldaisti e tecnici per la riparazione e installazione di condizionatori, sono un evidente segnale della volontà di rafforzamento e ampliamento dei servizi offerti, tra i quali troviamo:

• https://www.fabbro-roma.meFabbro Roma: è la divisione operativa composta da un team di fabbri professionisti che si occupa sia di interventi che richiedono la massima tempestività e urgenza come l’apertura di porte senza scasso, riparazione infissi, grate di sicurezza, sostituzione serrature, sblocco serrande, riparazione tapperelle ma anche di tutte quelle attività relative all’installazione e montaggio ex novo di portoni blindati, tapparelle, inferriate e grate di sicurezza.

• https://www.elettricista-roma.meElettricista Roma: è il dipartimento di elettricisti altamente formati pronti ad interventire in caso di guasti elettrici, riparazione di tapparelle elettriche, cancelli elettrici, citofoni, videocitofoni e antenne tv. L’alta competenza dei tecnici, scupolosamente selezionati, permette inoltre di operare con professionalità in qualsiasi situazione si verifichi un guasto elettrico sia in edifici civili che industriali.

• https://www.idraulico-roma.meIdraulico Roma: è la divisione operativa che si occupa di riparazione, manutenzione e installazione di impianti idraulici, spurgo e assistenza caldaie di qualsiasi marca e modello. Come tutti gli altri team, anche i tecnici idraulici garantiscono un servizio di pronto intervento per limitare tempestivamente i danni causati da perdite di acqua o problemi che necessitano un’azione immediata.

• https://www.assistenzacondizionatoriromaeprovincia.itAssistenza Condizionatori Roma: è il team di tecnici termoidraulici specializzati nel pronto intervento, assistenza e manutenzione di impianti di condizionamento in stabili sia civili che industriali.

• https://www.prontointerventoroma.infoPronto intervento Roma: è il reparto che si occupa delle emergenze e del pronto intervento. Diversi team di tecnici idraulici, elettricisti, fabbri, antennisti pronti ad intervenire su tutto il territorio del Comune di Roma con reperibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno anche durante le ore notturne, la Domenica o nei giorni festivi.

La gamma dei servizi offerti è corredata da una scrupolosa attenzione al cliente e massima chiarezza sulle tariffe applicate. Infatti lo staff di Mav Solution comunicherà al cliente il dettaglio dei costi da sostenere dando la possibilità di accettare o meno quanto proposto.

Solamente un’azienda che mette al centro il cliente può garantire la massima trasparenza sui prezzi applicati.

Offerte di lavoro in Mav Solution. Posizioni aperte a Roma.

Per ampliamento del proprio organico l’azienda sta cercando con la massima urgenza le seguenti figure professionali:

Fabbri con comprovata esperienza nel campo per le seguenti attività:

- Apertura Porte H24;

- Cambi Serratura e Cilindri Europei;

- Montaggio e riparazione Porte Blindate;

- Manutenzione ordinaria e straordinaria Serrande (cambio molle, motore, riparazioni);

- Installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria Grate di sicurezza e cancelli in ferro;

- Installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria Avvolgibili;

- Installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria Infissi;

- Installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria.

Idraulici e Termoidraulici con comprovata esperienza nel campo per le seguenti attività:

- riparazioni idrauliche;

- spurgo WC, scarico, lavabo;

- Installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di condizionamento;

- Installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria caldaie.

Elettricisti civili e industriali con comprovata esperienza nel campo per le seguenti attività:

- Riparazioni Elettriche a 360°;

- Installazione e manutenzione di impianti elettrici;

- Installazione e riparazione di impianti citofonici e videocitofonici;

- Installazione e riparazione di impianti di antenne;

- Riparazione di cancelli elettrici.

Per tutte le posizioni è richiesta la massima serietà, puntualità ed educazione allo scopo di uniformarsi agli standard e all’immagine aziendale.

Per info e dettagli

https://www.mavsolution.it">www.mavsolution.it

Email: info@mavsolution.it

Tel: 06.83978868