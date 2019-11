Oltre un terzo delle aziende italiane sceglie il VoIP per la maggiore mobilità

(Berlino, 13 novembre 2019) - Interessante lo status quo del VoIP in Italia emerso dall’inchiesta Snom della scorsa estate: sdoganato il fattore “abbattimento dei costi” come spinta primaria all’adozione del VoIP, sono già numerose le aziende che optano per le nuove tecnologie a fronte del loro valore aggiunto.

Berlino, 13 novembre 2019 - In occasione di SMAU Milano 2019 dello scorso ottobre, Snom Technology ha presentato ai visitatori i suoi nuovi telefoni cordless DECT rugged, parte di una rivoluzione tecnologica operata dal vendor, che mira a soddisfare le crescenti esigenze di mobilità delle aziende italiane di ogni ordine e grado sia all’interno della rispettiva sede sia a sostegno dello smart working senza compromettere la reperibilità degli addetti. Una motivazione che oggi spinge circa il 38% delle organizzazioni ad optare per il VoIP per le proprie telecomunicazioni, con un picco di quasi il 46% nel Sud e nelle Isole ed una forte preferenza (45%) tra gli impiegati nella fascia d’età tra i 20 e i 29 anni.

“Il crescente interesse per i telefoni IP cordless DECT e le soluzioni ‘portatili’ per teleconferenze estemporanee non ci meraviglia, viene anzi confermato dal fatto che oggi tali dispositivi cubano per il 35% del nostro fatturato su scala globale”, confida Fabio Albanini, Head of International Sales di Snom e amministratore delegato di Snom Technology Italia. “Questo sviluppo ci ha spinti a dare nuovi impulsi a questo mercato con una nuova linea di telefoni IP cordless e headset DECT. Apparecchi studiati per ambienti in cui non essere vincolati alla propria postazione di lavoro risulta essenziale”, conclude Albanini.

Rispetto al Voice over WLAN, ovvero l’uso di terminali IP connessi al centralino tramite rete wireless, il DECT ha chiari vantaggi, sia dal punto di vista del protocollo, nato per la diffusione della voce su frequenze ad hoc e cifrate, sia in termini di semplicità di utilizzo, poiché consente di realizzare reti a prova di intercettazioni e particolarmente estese grazie ad una portata che cerca pari sul mercato e di cui è possibile dimenticarsi una volta implementate, fatto salvo un nuovo dimensionamento in base alla crescita dell’organico.

Altro fattore rilevante di scelta emerso dall’indagine condotta da Snom la scorsa estate(*) è la migliore qualità sonora garantita dal VoIP in presenza di terminali IP che supportano la trasmissione audio in alta definizione a banda larga. Un beneficio che differenzia il VoIP dalla telefonia tradizionale annoverato dal 33% degli addetti intervistati con un picco di circa il 40% nel Nord-Ovest d’Italia.

Tutti elementi, l’abbattimento dei costi, la mobilità, la qualità audio, che hanno già portato circa un terzo delle aziende italiane intervistate a adottare il VoIP di recente e/o ad ultimare la migrazione entro l’anno in corso (< 17%), confermando il dinamismo di un mercato, quello italiano del VoIP, che continua a crescere in maniera esponenziale.

(*) Sondaggio rappresentativo condotto tra giugno e luglio 2019 su un campione di 2046 persone (quadri, dirigenti e impiegati aziendali) in Germania, Italia, UK, Spagna e Francia. Le aziende italiane intervistate: 321. Addetti (quadri, direzione, impiegato) che dispongono di un telefono da tavolo aziendale: 294. Addetti che conoscono i benefici del VoIP: 260 (base rappresentativa di riferimento dell’inchiesta).

________________________________________

Snom

Snom, produttore internazionale di terminali IP premium per l’uso professionale, nasce come pioniere della tecnologia Voice-over-IP (VoIP) a Berlino, Germania, nel 1997. Nell’arco di vent’anni, il marchio Snom, noto a livello internazionale, è diventato sinonimo di soluzioni innovative per la telefonia. Il successo dell’azienda poggia su due pilastri: tecnologia di prima classe e know-how locale. Snom crede fortemente nella gestione locale delle attività commerciali e dispone attualmente di filiali in otto Paesi. Le divisioni deputate allo sviluppo di hardware e software, alla gestione della qualità, all’interoperabilità e al marketing sono invece dislocate presso la sede centrale a Berlino. Un altro fattore essenziale del successo dell’azienda è l’intento di offrire prodotti e soluzioni su misura. Dai display e telefoni dotati di caratteri ebraici fino alla personalizzazione dei terminali per grandi operatori come Vodafone, i prodotti Snom si adattano alle esigenze delle più varie tipologie di clientela.

L’imponente portafoglio prodotti di Snom è interamente conforme agli attuali standard di sicurezza europei. I telefoni IP da tavolo, da conferenza e cordless DECT di Snom sono dotati di una pletora di funzionalità e di una qualità audio di alto livello, oltre a integrare fino a 27 lingue a seconda del modello. A completamento della propria gamma di terminali, Snom offre un’ampia scelta di accessori, tra cui headset e moduli di espansione. Tutti i dispositivi sono forniti con una garanzia di tre anni.

I clienti e partner Snom beneficiano di programmi di fidelizzazione particolarmente interessanti e di diverse tipologie di servizi, elementi che hanno consentito all’azienda di costruire rapporti di stretta collaborazione e fiducia con la propria clientela, che contribuiscono all’immagine positiva che Snom si è guadagnata negli anni tanto quanto l’assistenza personalizzata erogata e le tecnologie allo stato dell’arte offerte.

Dal 2016 Snom è parte del gruppo Vtech, produttore leader mondiale di telefoni cordless.

Per ulteriori informazioni pregasi consultare il sitowww.snom.com