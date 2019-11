EU-Funding: Micreos Awarded €2.5 Million for Breakthrough for Skin Problems Including Acne and Eczema

Clinton incontra Zingaretti a New York: "Sono così felice di vederti, Thank you!"

(Agenzia Vista) New York, 12 novembre 2019 Clinton incontra Zingaretti a New York Sono così felice di vederti, Thank you "Sono contento di aver incontrato Bill Clinton perche' insieme, qui in Italia come negli Usa, siamo il baluardo alla cultura dell'odio e della paura. Ho invitato Clinton in Italia, ospite dei democratici e mi ha promesso che verra' entro l'estate": ha detto il segretario del Pd,...