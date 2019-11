Il grande libro delle erbe medicinali per le donne: arriva libreria la guida per il benessere femminile

(Roma, 11 novembre 2019) - Roma, 11 novembre 2019 - Erbe e rimedi naturali fanno parte da secoli della tradizione popolare e sono stati il primo passo per la nascita delle scienze mediche. Le proprietà curative delle piante possono declinarsi in tinture, decotti, compresse e infusi. Nasce così “Il grande libro delle erbe medicinali per le donne”, scritto a quattro mani dalla naturopata Cindy Gilbert e dalla giornalista Roberta Maresci. Un vero e proprio dizionario che mette nero su bianco centinaia di rimedi naturali e consigli per gestire o prevenire alcuni disturbi al femminile: dall’endometriosi alle vene varicose, senza tralasciare le problematiche legate a gravidanza e allattamento.

Nella prima parte del libro le autrici ripercorrono la storia dell’uso delle erbe medicinali, senza dimenticare le varie tradizioni occidentali e orientali che ancora oggi influenzano il nostro rapporto con le piante curative. Il lettore è poi accompagnato alla scoperta dei vari preparati che si possono ottenere dalle piante e le differenze tra decotti, infuse, tinture ed altri estratti.

Nella seconda parte del volume vengono affrontati ben 35 tra i disturbi e i malesseri femminili più diffusi. Nel corso della sua vita, infatti, la donna si trova ad affrontare problemi legati al ciclo mestruale, alla gravidanza e all’allattamento e alla menopausa, nonché squilibri e variazioni ormonali che possono portare alla comparsa di acne, osteoporosi, o disfunzioni nella sfera sessuale. Tra i disturbi affrontati troviamo anche quelli legati al tono dell’umore, allo stress e a problematiche che interessano l’apparato urogenitale.

Infine troviamo la parte dedicata ai rimedi. Sono 66 le schede delle erbe medicinali più efficaci per il benessere femminile. Per ciascun disturbo, c'è la descrizione con i sintomi e il rimedio più adatto. Per ogni erba medicinale, c'è almeno un suggerimento per gestire, prevenire o alleviare la patologia. L’erbario è ricco: spazia dalle più familiari Camomilla e Melissa, al meno comune Berberis vulgaris, utile per fegato e cistifellea, o il trifoglio rosso, prezioso alleato per i disturbi nel periodo della menopausa.

Cyndi Gilbert, naturopata, è docente di medicina naturale presso il Canadian College di Naturopathic Medicine. Vive e lavora a Toronto, e si occupa personalmente di coltivare le erbe officinali che prescrive alle sue pazienti.

Roberta Maresci, giornalista e scrittrice, è stata voce e autrice per Rai Radio2. Ha curato enciclopedie e pubblicato 14 libri. Ha un giardino delle meraviglie, dove coltiva un’officina di erbe e piante, coinvolgendo amici di pollice e parenti.

Per informazioni: https://www.sonda.it/Catalogo/Libri/4-671/Il-grande-libro-delle-erbe-medicinali-per-le-donne/