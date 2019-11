Schneider Electric presenta Galaxy™ VS con moduli batteria interni smart: un UPS trifase per disponibilità ed efficienza eccezionali

(Stezzano-BG, 11/11/2019) - • Una soluzione ad alta densità adatta ad applicazioni edge e infrastrutture critiche

• Il nuovo modulo batteria intelligente migliora la disponibilità e la flessibilità

• Fino al 99% di efficienza con conseguente riduzione del TCO

• Una Soluzione Green Premium ™ che unisce sostenibilità e performance

• Compatibile con EcoStruxure™, per semplificare monitoraggio e gestione

Stezzano (BG), 11 novembre 2019 - Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, presenta una nuova versione dell’UPS trifase Galaxy TM VS con moduli batteria interni “intelligenti”. Questa soluzione ad alta efficienza, modulare, facile da implementare, è stata pensata per soddisfare i requisiti di alimentazione elettrica critica in ambito IT, industriale e commerciale.

Il nuovo Galaxy TM VS 10-50 kW con moduli batterie interni e architettura modulare migliora la disponibilità con più flessibilità ed efficacia di monitoraggio; dispone di stringhe batteria ridondanti e autoconfiguranti. Esso, inoltre, riduce i rischi assicurando che i carichi critici siano sempre protetti, con tempi di autonomia elevati e batteria ridondante. Le batterie sono integrate all’interno dell’UPS, quindi il prodotto ha un ingombro ridotto che lo rende la soluzione ideale per l’Edge Computing e le infrastrutture critiche.

A seconda dei requisiti di potenza e dell’autonomia richiesta, sono disponibili due opzioni di armadio che offrono 10-50 kW (400 V), 10-25 kW (208 V) e 20-50 kW (480 V). Il servizio di avvio è incluso per garantire prestazioni, qualità e massima sicurezza del sistema. Galaxy TM VS è stato introdotto per la prima volta nell'aprile 2019 con batterie in armadio separato nelle taglie 20-100 kW (400 V / 480 V) e 10-50 kW (208 V).

"Con la sua straordinaria efficienza e la batteria interna intelligente, oltre a essere compatibile con EcoStruxureTM, l'ultimo modello di Galaxy VS è una soluzione innovativa e flessibile per clienti finali, distributori, partner e system integrator in diversi ambienti, in particolare edge computing e infrastrutture critiche", ha affermato Christopher Thompson, Vicepresidente, 3 Phase Line of Business, di Schneider Electric. "Integrando funzionalità intelligenti come l'auto-configurazione e il monitoraggio della temperatura, questo nuovo Galaxy TM VS è la scelta ottimale per ottenere una maggiore disponibilità senza sacrificare le prestazioni."

I vantaggi aggiuntivi di Galaxy VS includono:

• Risparmio di spazio: il design compatto e l’accesso frontale completo per la manutenzione lo rendono ideale per spazi ristretti

• Massima disponibilità grazie all'architettura modulare: i componenti di sistema critici sono assemblati come moduli per una più rapida manutenzione e tolleranza agli errori

• Risparmio sui costi: il Galaxy VS Trifase offre un'efficienza fino al 99% se utilizzato nella modalità ECOnversion brevettata di Schneider Electric, consentendo agli utenti di recuperare il loro investimento iniziale entro due o tre anni attraverso il risparmio energetico (in base al modello)

• Più disponibilità e manutenzione semplificata: i componenti critici del sistema sono realizzati come moduli, aumentando così la tolleranza ai guasti e abbreviando i tempi di intervento per eventuali riparazioni

• EcoStruxureTM Ready: una soluzione compatibile con la nostra piattaforma aperta basata sul cloud, che semplifica la gestione dando visibilità globale delle prestazioni e dello stato delle apparecchiature e con l’assistenza di un team di esperti 24 ore su 24 che utilizza i software di gestione di nuova generazione, EcoStruxureTM IT Expert e EcoStruxureTM Asset Advisor

• Certificato Green Premium: il prodotto è stato progettato con caratteristiche che coniugano sostenibilità e prestazioni aziendali

Per ulteriori informazioni, visitare la pagina di panoramica di Galaxy VS: https://www.se.com/it/it/work/products/product-launch/galaxy-vs/

Chi è Schneider Electric

In Schneider Electric crediamo che l'accesso all'energia e alle tecnologie digitali sia un diritto umano fondamentale. Vogliamo fare in modo che tutti possano ottenere il massimo dall’energia e dalle risorse a disposizione, facendo sì che il nostro motto “Life Is On” si realizzi ovunque, per tutti e in qualsiasi momento. Forniamo soluzioni digitali per la gestione dell’energia e l'automazione, per l’efficienza e la sostenibilità. Integriamo le migliori tecnologie a livello mondiale, automazione in tempo reale, software e servizi, in soluzioni per abitazioni, edifici, data center, infrastrutture e industrie. Ci impegniamo per sostenere le infinite possibilità di una comunità aperta, globale e innovativa, che condivide con passione la nostra mission e i valori di inclusione e responsabilizzazione. www.se.com/it

Hashtag: #EcoStruxure #IndustrialEdge #LifeIsOn