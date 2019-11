The Second China International Import Expo concludes successful run

Il mondo di Peter Wachtler in Fondazione Dalle Nogare a Bolzano

Bolzano, 11 nov. (askanews) - Una mostra che procede per salti contenutistici, utilizzando una narrazione non lineare che arriva, alla fine, a costruire una sorta di mondo a sé stante. La Fondazione Antonio Dalle Nogare presenta, nei propri magnifici spazi espositivi di Bolzano, la mostra "Up The Heavies" dell'artista tedesco Peter Wachtler, con la curatela autorevole di Vincenzo de Bellis. ...