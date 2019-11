DGMeteo: previsioni del tempo sempre aggiornate e in tempo reale

(Roma, 11 novembre 2019) - Roma, 11 novembre 2019 – Una tematica che interessa un pubblico sempre più vasto ogni giorno è rappresentata dalle previsioni meteo, consultate come fossero un oracolo per organizzare la propria giornata e scoprire quando piove o brilla il sole, in modo da afferrare l’ombrello prima di andare in ufficio e non essere sorpresi dal temporale pomeridiano, oppure per pianificare una gita domenicale al mare o in campagna. Le possibilità offerte dalla moderna meteorologia sono però superiori, anche grazie all’utilizzo di tecnologie sempre più avanzate e studi approfonditi, come testimonia il sito http://www.dgmeteo.it, in grado di fornire affidabili e dettagliate previsioni per Italia, Europa e Mondo, presentandosi inoltre come una piattaforma utile per approfondimenti inerenti a fenomeni atmosferici e astronomici. È disponibile, tra i vari servizi proposti, il Meteo Radar, che permette di visualizzare in diretta satellitare l'evolversi della situazione meteorologica, fra perturbazioni che avanzano e zone di alta pressione, per avere una visuale dall'alto precisa e suggestiva di tutti i continenti.

Possiamo anche lasciarci stupire dalla potenza della natura grazie a video di intense mareggiate che generano spettacolari onde da surf non nella lontana Venice Beach ma nel golfo di Levanto, proprio in questi giorni di novembre, e che vengono cavalcate con prodezza e talento da intrepidi surfisti. Se siete amanti di emozioni forti, non potete perdervi le immagini dei più grandi tornado della storia, che trasmettono l’impressione di una violenza incontrollabile che si scaglia su tutto ciò che finisce sul suo percorso, in un turbinio incessante di venti che distruggono e sollevano case, macchine, alberi senza incontrare alcun ostacolo.

Per rimanere in ambito distruttivo, su dgmeteo.it si può accedere ad una suggestiva ricostruzione della celebre eruzione del Vesuvio del 79 d.C. che seppellì sotto i detriti Pompei ed Ercolano, restituendoci un momento della vita dell’antico Impero romano bloccato per sempre dalla rapidità devastante dell’evento. Immagini realizzate con una video grafica 3D riescono a ricreare con incredibile realismo il veloce crescendo dei diversi passaggi dell’eruzione e dell’impatto sugli edifici, devastati in poco da cenere e incendi.

Il portale non offre però solo contenuti drammatici, ma anche magnifiche vedute ambientate nello spazio, come il video HD ripreso dalla sonda giapponese Kaguya, che propone immagini mozzafiato della superficie lunare e dei suoi crateri e una folgorante visione della Terra che spunta da dietro alla luna, con una prospettiva inedita e spiazzante.

Per ritornare infine ad un ambito più prettamente previsionale, possiamo citare le Mappe Meteo di tutto il mondo, che offrono diverse informazioni, utili non solo a fine pratico ma anche per soddisfare curiosità e allargare le proprie conoscenze. È così possibile, tramite facile consultazione del motore di ricerca, visionare per esempio le previsioni relative a venti, pressione o livelli di azoto, oltre ovviamente alle temperature e alle precipitazioni, a Tokyo come a Casablanca fino al più remoto paese in Sicilia o in Islanda.

Appassionarsi agli eventi meteorologici può quindi essere interpretato come un modo semplice ed immediato per sentirsi veri cittadini del mondo, accomunati dallo stesso cielo e da fenomeni simili, studiati in maniera approfondita ma che ancora mantengono intatti per molti aspetti il loro lato più affascinante e misterioso.

INFO E DETTAGLI:

dgmeteo.it è un sito che offre previsioni del tempo precise e costantemente aggiornate per città, in Italia e nel Mondo, fino a 15 giorni.

È inoltre possibile inviare alla redazione video e foto inerenti a panorami e fenomeni atmosferici per condividerle sul portale.

Sito web: http://www.dgmeteo.it

Contatti: info@dgmeteo.it