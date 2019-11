A Mirabilandia tornano le Black Friday Weeks

(Ravenna, 11 novembre 2019) - Dall’11 novembre al 1 dicembre abbonamenti scontati fino al 25%

Ravenna, 11 novembre 2019 – Il countdown è terminato: da oggi, e per ben ventuno giorni, sono attive le straordinarie offerte delle Black Friday Weeks di Mirabilandia. Gli abbonamenti per la stagione 2020 sono scontati fino al 25%. C’è tempo fino a domenica 1 dicembre per acquistare o regalare le emozioni delle attrazioni e degli show del Parco divertimenti più grande d’Italia. Katun, Divertical, iSpeed, Dinoland, Ducati World, Far West Vally e molto altro clamorosamente scontato e ancora più conveniente!

Questo il dettaglio delle offerte degli abbonamenti in vendita esclusivamente online su mirabilandia.it:

Bronze a soli 41€ - include l’ingresso a Mirabilandia tutti i giorni di apertura dal 4 aprile al 30 giugno 2020; speciali sconti e promozioni all’interno del Parco.

Silver a soli 54,90€ - include l’ingresso a Mirabilandia tutti i giorni di apertura dal 4 aprile al 2 novembre 2020; parcheggio auto e moto con sconto del 50%; speciali sconti e promozioni all’interno del Parco anche per amici e parenti dell’abbonato.

Gold a soli 79,90€ - include l’ingresso a Mirabilandia tutti i giorni di apertura dal 4 aprile al 2 novembre 2020; l’ingresso tutti i giorni di apertura a Mirabeach per la stagione 2020; il parcheggio auto e moto con sconto del 50%; speciali sconti e promozioni all’interno del Parco anche per amici e parenti dell’abbonato; l’ingresso gratuito in tutti i Parchi europei del Gruppo Parques Reunidos.

VIP a soli 114,90€ - include l’ingresso a Mirabilandia tutti i giorni di apertura dal 4 aprile al 2 novembre 2020; l’ingresso tutti i giorni di apertura a Mirabeach per la stagione 2020; il parcheggio auto e moto gratuito; 2 biglietti omaggio da regalare; lo sconto del 50% per l’acquisto di un Flash Pass Gold giornaliero; speciali sconti e promozioni all’interno del Parco anche per amici e parenti dell’abbonato; l’ingresso gratuito in tutti i Parchi europei del Gruppo Parques Reunidos.

Con le promozioni delle Black Friday Weeks di Mirabilandia il divertimento è assicurato anche per il 2020!

Per maggiori informazioni: https://www.mirabilandia.it