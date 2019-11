Federal Tax Service of Russia Continues to Stand by Its Comments on Russia's Paying Taxes Ranking in the "Doing Business 2020"

Scoppia ordigno in Iraq contro soldati italiani, tre gravi

Roma, 10 nov. (askanews) - Un attentato con esplosivo artigianale è stato compiuto contro militari italiani in Iraq, non lontano da Kirkuk. In 5 sono stati feriti, dei quali 3 si trovano in gravi condizioni ma non in pericolo di vita, secondo lo stato maggiore della difesa. I cinque militari coinvolti dall esplosione sono stati prontamente soccorsi, evacuati con elicotteri USA facenti parte della ...