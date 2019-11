Pisapia e associati, Geox e Cerved Group tra i premiati della serata

(Milano, 08 novembre 2019) - La cerimonia dei Le Fonti Awards® si è concentrata sul mondo legale e d’impresa con un particolare focus sul settore HR

Milano, 08 novembre 2019 - Grande successo per la serata dei Le Fonti Awards®, tenutasi lo scorso giovedì 7 novembre a Palazzo Mezzanotte.

La televisione nazionale di Le Fonti (Le Fonti TV), con le sue oltre 700 ore di diretta al mese e un palinsesto interamente dedicato al mondo del business, della finanza e del legale, ha garantito massima risonanza mediatica all’evento.

La serata è stata introdotta da una serie di interviste one-to-one moderate dalla giornalista Debora Rosciani. Sono intervenuti: Edno Gargano, Founder, Gargano Studio Legale & Consulenza; Lorenzo Pascucci, CEO, Milano Contract District; Renato Lenzi, CEO, Zoomarine Italia; Angelo Leone, Founder, Studio Legale Leone; Luca Bidoglia, Direttore HR, Scarpe&Scarpe, Lucio Prisco, Founder, Prisco e Partners; Youri Beltrame, Amministratore Unico, Besafilm e Tony Baldassini, CEO, Peopletrust.

A dare il via alla cerimonia la premiazione degli studi e boutique legali e professionali:

CATEGORIA DIRITTO PENALE

Ha conquistato il premio Studio Legale dell’Anno Diritto Penale della Pubblica Amministrazione lo Studio Legale Pisapia e Associati, mentre Angelo Leone (Studio Legale Leone) ha ottenuto il riconoscimento di Avvocato dell'Anno Boutique di Eccellenza Diritto Penale Ambientale.

CATEGORIA DIRITTO AGROALIMENTARE

È stato lo Studio Legale Ciccarelli a ricevere il premio di Boutique dell'Anno Emergente Diritto Agroalimentare.

CATEGORIA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

Il trofeo di Boutique di Eccellenza dell'Anno Responsabilità Medica è stato assegnato a Studio Legale Gullino & Associati.

CATEGORIA FISCALITÀ

Commercialista.it ha guadagnato il titolo di Studio Professionale dell’Anno Consulenza Fiscale e Tributaria.

CATEGORIA DIRITTO AMMINISTRATIVO

È stato lo Studio legale Avv. Aldo Esposito & Avv. Ciro Santonicola a ricevere il trofeo di Team Legale dell’Anno Boutique di Eccellenza Diritto Scolastico.

CATEGORIA DIRITTO DEL TURISMO

Gargano Studio Legale & Consulenza ha ritirato il premio in qualità di Studio dell'Anno Emergente Diritto del Turismo.

CATEGORIA DIRITTO DEL LAVORO

Vittoria per lo Studio Legale Prisco e Partners giudicato Boutique di Eccellenza dell'Anno Consulenza Diritto del Lavoro. Si è poi proseguito con lo Studio Legale Centonze, che si è aggiudicato il titolo di Team Legale dell'Anno Boutique di Eccellenza Contrattualistica Diritto del Lavoro e Paolo Santoro (Studio Legale Santoro) che ha conquistato il riconoscimento di Avvocato dell'Anno Boutique di Eccellenza Consulenza Diritto del Lavoro.

CATEGORIA DIRITTI UMANI

Lo Studio Legale Avv. Alessandro Gamberini e Studio Legale Avv. Leonardo Marino ha ritirato il trofeo di Studio dell’anno Diritto Umanitario e Diritto della Navigazione.

La cerimonia è quindi proseguita con l’assegnazione dei premi nella categoria HR:

Hanno ottenuto un riconoscimento: M.C.S. Facchetti, che ha ritirato il premio come Eccellenza dell'Anno Innovazione & Leadership Gestione delle Risorse Umane; Generali Italia, premiata come Progetto HR dell'Anno Diversity & Inclusion e Progetto HR dell'Anno Innovazione e Gamenet Group, giudicata HR Team dell’Anno Gaming. Vittoria anche per Geox in qualità di HR Team dell’Anno Calzature lifestyle-casual, Cerved Group, che ha trionfato come HR Team dell’Anno Servizi Informativi e Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna, vincitore del premio HR Team dell’Anno Innovazione. Premi ad personam per Luca Battistini (Capp - Plast), che ha trionfato come Direttore HR dell’Anno Soluzioni di Packaging; Gianluca Dardato (Esaote), giudicato Direttore HR dell’Anno Strumenti Medicali e Alessandra Benevolo (Ipsen), valutata Direttore HR dell’Anno Pharma. Ha meritato il titolo di Direttore HR dell’Anno Retail Calzature e Abbigliamento Luca Bidoglia (Scarpe&Scarpe), mentre Fausto Fusco (Bip) è stato giudicato Direttore HR dell’Anno Consulenza Direzionale. Ultimo premio della categoria quello di Direttore HR dell’Anno Energie Rinnovabili assegnato a Anastasia Titova (Falck Renewables).

La cerimonia si è conclusa con la premiazione delle imprese.

CATEGORIA INNOVAZIONE & LEADERSHIP

Liomatic ha trionfato come Eccellenza dell'Anno Innovazione & Leadership Vending Machine, seguita da Sica, giudicata Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Macchinari Industriali; Besafilm, vincitrice in qualità di Eccellenza dell'Anno Innovazione & Leadership Lavorazioni Materie Plastiche e Milano Contract District, che si è aggiudicata il premio Eccellenza dell'Anno Real Estate Servizi per il Mercato Residenziale. ADATTOFIN Mediazione Creditizia, Banco Marchigiano Credito Cooperativo e Way2Global sono stati premiati rispettivamente come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Mediazione Creditizia per le PMI, Eccellenza dell'Anno Innovazione & Leadership Credito Cooperativo ed Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Language Service Provider. Vittoria anche per Invisiblefarm e Rait88 giudicate Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Sistemi Informativi Sanitari ed Eccellenza dell'Anno Innovazione & Leadership Electronic Supply Chain. Meritata vittoria anche per Tech Rain, che ha trionfato in qualità di Eccellenza dell'Anno Innovazione Business Advisory & ICT Consulting, seguita da VmWay, giudicata Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Soluzioni ICT. Peopletrust e REA hanno rispettivamente trionfato come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Soluzioni IoT & Localizzazione ed Eccellenza dell’Anno Advisory & Leadership Green Economy. Premi ad personam per Renato Lenzi (Zoomarine Italia), che si è aggiudicato il titolo di CEO dell’Anno Innovazione & Leadership Settore Intrattenimento e Vito Rotondi (MEP Macchine Elettroniche Piegatrici), vincitore del premio CEO dell'Anno Innovazione Comunicazione Non Finanziaria.

