Fiducia dei tifosi nella vittoria di Juve e Inter, meno nel Napoli

(Roma 8 novembre 2019) - Juve sicura vincente sul Milan per i tifosi

Le polemiche di Conte non intaccano la fiducia nell’Inter

Dubbi sulla reazione del Napoli, il 32% pronostica solo un pareggio

Dopo la parentesi delle coppe europee torna il campionato e sono molte le risposte attese dalle sfide del prossimo fine settimana.

Sotto i riflettori la sfida tra Juventus e Milan, un tempo decisiva per lo scudetto ma ancora capace di accendere le passioni.

I bianconeri si affermeranno anche in campionato dopo la qualificazione in Champions League ottenuta con due turni d’anticipo o il Milan sarà il primo a violare l’imbattibilità dei campioni d’Italia in questa stagione? Secondo il bwin data center (bwin.it) i tifosi hanno pochi dubbi: il 90% pronostica una vittoria della squadra allenata da Sarri mentre un pareggio o una vittoria rossonera registrano la stessa - bassa - aspettativa con un 5% ciascuno. La maggior parte degli appassionati si aspetta una netta affermazione juventina, con il 22% che pronostica il 3-1 finale e il 17% addirittura un rotondo 3-0 nonostante quest’anno praticamente tutte le vittorie bianconere siano arrivate con un solo goal di scarto.

E non è un caso che quasi tutti i marcatori più pronosticati siano agli ordini di Sarri, il 59% si aspetta un goal di Ronaldo, il 21% di Higuain, l’8% di Dybala e appena il 7% di Piatek, unico rossonero in classifica.

Vigilie sicuramente tese per Inter e Napoli, con i nerazzurri chiamati alla riscossa dopo la cocente sconfitta in Champions League e la forte presa di posizione di Conte verso la società. Ma i tifosi non hanno alcun dubbio che questo accadrà con il 94% che vede l’Inter vincente, il 5% si aspetta un pareggio e appena l’1% una vittoria del Verona.

Assai diverse le aspettative dei tifosi azzurri che sembrano ormai rassegnati ad una stagione di transizione - come registra il bwin data center - visto che appena il 67% crede ad una vittoria del Napoli in casa contro il Genoa, penultimo in classifica. Il 32% pensa che la sfida si concluderà in pareggio.

