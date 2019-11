SNAI – Europa League: rischio RomaGladbach favorito a 2,05

(Milano, 7 novembre 2019) - Impegno severo per i giallorossi al Borussia Park. Il «2» che proietterebbe Fonseca agli ottavi vale 3,35 – Lazio a bassa quota con il Celtic: «1» a 1,60. Nell'aria un altro gol di Immobile, a 1,75. Ennesimo assist di Luis Alberto a 2,50.

Milano, 07 novembre 2019 - Con la vittoria è quasi in porto, con il pareggio è messa benino, con la sconfitta rischia grosso: questa la situazione della Roma in vista del quarto turno di Europa League, che la vede impegnata in casa del Borussia Mönchengladbach. I tedeschi, distanti tre punti dai giallorossi, in Europa League non stanno brillando, ma il loro status di primatisti in Bundesliga induce gli analisti SNAI a confezionare un pronostico teso al segno «1», dato a 2,05. Il pareggio, che consentirebbe ai giallorossi di tenere a distanza la minaccia neroverde, vale 3,65, il «2» della Roma è a 3,35. Fonseca ha trovato il modo di blindare la sua squadra, che nelle ultime otto partite, tra campionato e coppa, ha incassato soltanto cinque reti. Tuttavia, la verve offensiva del Gladbach e le ripartenze giallorosse potrebbero comporre un quadro tattico da Over, che in effetti vola basso, a 1,60, mentre l'Under è a 2,20. Quanto alle chance di qualificazione agli ottavi, al momento la Roma è con un piede oltre il traguardo, vista la quota, 1,10. Del resto, è la quarta favorita per il trionfo finale, a 16, alle spalle di Arsenal, Manchester United e Siviglia. Dzeko ritorna dopo dieci anni al Borussia Park, dove con la maglia del Wolfsburg ha segnato tre volte. È lui il bomber più probabile della sfida, a 2,50, insieme al francese Thuram, figlio d'arte.

Lazio agli ottavi a 1,62 - Deve assolutamente vincere la Lazio, che domani incontra all'Olimpico il Celtic. Un altro passo falso, dopo due sconfitte e una sola vittoria nei primi tre turni, cancellerebbe quasi del tutto le speranze di qualificazione. Reduci da un entusiasmante successo a San Siro con il Milan, i biancocelesti sono ampiamente favoriti su SNAI, a 1,60. Il «2» che consoliderebbe il Celtic in testa al girone si gioca a 5,25, il pareggio (gradito agli scozzesi) vale 4 volte la scommessa. Con Caicedo in dubbio e Correa out, le speranze di gol della Lazio si concentrano soprattutto su Immobile, il cui gol è in effetti a bassa quota, 1,75. Nel Celtic, occhio al giovane francese Edouard, in formissima e dato a 3,25. Sia in Italia che in Europa, Luis Alberto è ai vertici delle classifiche degli assist. L'ennesimo suggerimento vincente nell'incontro di oggi si gioca a 2,50, e nessuno ha una quota così bassa. Con la vittoria, la Lazio rientrerebbe pienamente in corsa. I trader ci credono e collocano la qualificazione biancoceleste a quota accessibile, 1,62.

