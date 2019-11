Covivio: gli investitori internazionali guardano al settore alberghiero in Italia

(Milano, 5 novembre 2019) - Covivio punta ai lifestyle e ai budget hotel, in città di grande interesse turistico

Milano, 5 novembre 2019 – Nel 2019 il settore alberghiero ha fatto registrare volumi di transazione 3,5 volte più elevati della media degli ultimi anni, che si prevede raggiungano a fine anno un valore superiore ai 10 miliardi di euro.

« E’ un momento di grande vitalità nel segmento degli hotel, anche grazie al rinnovato interesse da parte di investitori e grandi operatori internazionali nei confronti di questa asset class» ha commentato di Alexei Dal Pastro, Amministratore Delegato Italia di Covivio, nel corso del Real Estate Summit 2019 promosso da DLA Piper. «L’opportunità, in un Paese di grande attrattiva come l’Italia, è rappresentata innanzitutto dalla possibilità di rinnovare un’offerta spesso non in linea con le esigenze attuali del mercato, costituita per la maggior parte da strutture di dimensioni medio-piccole principalmente a conduzione familiare, con una scarsa penetrazione da parte delle catene internazionali ».

Covivio, che ha un focus strategico sul segmento uffici a Milano, ha di recente confermato l’interesse a investire in Italia anche nel segmento hotellerie, in cui il Gruppo vanta già una significativa presenza in Europa (circa 6 miliardi di euro di asset, con circa 400 alberghi tra Francia, Germania, Belgio, Spagna e Regno Unito).

«Il nostro interesse sull’ospitalità in Italia riguarda strutture che abbiano un’interessante massa critica» ha aggiunto Alexei Dal Pastro « superiore alle 85 camere, in città che abbiano un mercato di almeno due milioni di notti all'anno, quali Milano, Roma, Venezia e Firenze».

Pur ritenendo interessante il segmento “5 stelle”, Covivio punta principalmente ai segmenti dei “lifestyle hotel”, con un carattere innovativo e distintivo, un design funzionale, un alto livello di servizio offerto e la capacità di garantire esperienze di soggiorno particolarmente interessanti, e ai “budget hotel”, ovvero i low cost di nuova generazione, in collaborazione con i principali gruppi specializzati, come B&B e Meininger.

Nel 2018, Meininger ha inaugurato un nuovo hotel nell’immobile di Covivio in piazza Monte Titano a Milano, di fronte alla stazione ferroviaria di Lambrate, dopo la riqualificazione dell’edificio e la riconversione dello stesso in categoria ricettiva. L’apertura, che ha ampliato la presenza del gruppo Meininger nell’Europa continentale, conferma la strategia di Covivio, che punta ad instaurare rapporti di partnership con l’obiettivo di accompagnare le più importanti catene alberghiere internazionali nel loro sviluppo in Europa.

