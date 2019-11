Champions League,i bookies: Juve sugli allori a Mosca. Atalanta sulle spine a Bergamo contro il City

(Roma, 5 novembre 2019) - La stessa percentuale di tifosi certa della vittoria della Juventus a Mosca (60%) vede l’Atalanta vicina al tracollo casalingo contro il Manchester City: i prossimi a sollevare la Coppa secondo Planetwin365 (2,25)

Roma, 5 novembre 2019 – Mercoledì a Mosca si gioca LokomotivMosca – Juventus, una sfida che ha sempre visto vincente la Vecchia Signora: l’ultima, sempre in casa del Lokomotiv, finì 1-0 per i bianconeri, vittoriosi anche in Coppa UEFA nella stagione 1993/1994. Non a caso anche questa volta né bookmakers né tifosi hanno dubbi. Sulla lavagna di Planetwin365 la Juventus è largamente favorita (1,60) rispetto ai padroni di casa (6,05). A metà strada c’è il pareggio (3,85) ma per 6tifosi su 10 la bilancia pende decisamente a favore della vittoria juventina.

Fiducia che si ripercuote anche sulle quote marcatori: chi potrebbe sbloccare la partita è Cristiano Ronaldo (a 3,25 CR7 primo marcatore del match), seguito da Higuain (4,75), decisivo negli ultimi incontri della squadra di Maurizio Sarri. Per i russi invece, da non perdere di vista il guineense naturalizzato portoghese, Eder (3,85). Lo 0-1 dell’ultimo precedente tra le due formazioni è, curiosamente, anche il risultato più atteso in questa occasione (7,79) seguito dallo 0-2 (7,95).

La quarta giornata di Champions League vede anche la squadra di Gasperini in campo contro il City di Guardiola. È la seconda volta in assoluto che Atalanta e Manchester City si incontrano, dopo il 5 a 1 dell’andata, ipotesi che anche a Bergamo non sembra così impossibile, viste le quote: 5,13 la probabilità che una delle due squadre segni da 5 gol in su, ma il risultato esatto più atteso secondo i quotisti di Planetwin365 è l’1-2, a 9,30.

L’Atalanta non sta brillando in Champions League, con 11 reti subite e nessuna vittoria. In Serie A, dopo il 7-1 rifilato all’Udinese sono seguiti il pareggio contro il Napoli e la sconfitta contro il Cagliari. Questa sfida permetterebbe ai nerazzurri di risalire la china, forti del fatto che la partita si giocherà in casa. Ma per gli analisti si tratterebbe di una vera impresa: la vittoria del Manchester City si gioca a 1,48, quella dell’Atalanta a (5,85). Anche qui tifosi e sportivi all’unisono nel sondaggio Planetwin365: 63% City, 17% Atalanta, 20% pareggio.

Per i bookmakers i possibili marcatori potrebbero essere il bomber argentino Aguero (1,65) e il brasiliano Jesus (1,70) per gli ospiti. Per l’Atalanta, invece, si punta su Zapata (2,65) autore del primo storico gol atalantino in Champions League, e Muriel (2,85).

Planetwin365 è uno dei principali brand del mercato internazionale del betting e gaming, presente anche in Italia, online e retail.

