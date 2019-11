Microland Appoints Ramya Sampath Sharma as Chief People Officer

A rischio accordo nucleare, Iran ricomincia ad arricchire uranio

Teheran, 5 nov. (askanews) - L'Iran ha dato il via ad una nuova fase, la quarta, del disimpegno dall'accordo sul nucleare, da cui gli Stati Uniti si sono ritirati quasi due anni fa. Il presidente Hassan Rohani in un discorso in diretta sulla tv di Stato ha annunciato che Teheran ricomincerà ad iniettare uranio in 1.044 centrifughe e riattiverà 60 centrifughe avanzate nella centrale di Fordow, a ...