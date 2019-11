L2G Luxury Living raddoppia affiancando l’eleganza di Longhi allo stile di Binova nello Showroom di via Durini, a Milano

(Milano, 5 novembre 2019) - Milano, 5 novembre 2019 – Longhi, azienda specializzata nella progettazione e produzione di arredamento di lusso, simbolo del LifeStye italiano, affida a L2G Luxury Living il Flagship Store Longhi di via Durini, cuore dei distretti milanesi del Design.

L2G Luxury Living (L2G), realtà consolidata nel panorama del design italiano, propone progetti di arredo moderno e home design contemporaneo, unici e personalizzati, realizzati per il mercato del lusso. L2G seleziona le migliori aziende di produzione del settore e diversifica l’offerta di prodotti, fornendo un servizio completo e personalizzato, dalla progettazione all’installazione dell’arredo, in oltre 30 paesi del mondo.

L2G Luxury Living si è già guadagnata la fiducia di marchi di prestigio come Binova, azienda umbra produttrice di cucine di alta qualità che, sbarcando a Milano, le ha affidato la gestione dello Showroom di via Durini. Il Kitchen Store di Binova Milano, integralmente gestito da L2G, è un concept innovativo per rappresentare le cucine moderne che diventano parte integrante di un progetto di design per l’intera casa e si trasformano in luoghi di aggregazione e condivisione della vita in famiglia.

E’ un concept moderno che incontra un elevato gradimento, come registrato in occasione dell’ultimo Salone del Mobile di Milano - lo scorso aprile - quando, agli eventi di Showcooking di Binova hanno partecipato in media 400 persone.

Anche grazie al successo del binomio Binova-L2G, Longhi Milano sceglie L2G per la progettazione e la vendita delle sue collezioni e cambia referente, lasciando riallestire agli architetti L2G Luxury Living lo storico Showroom di via Durini, a Milano. Lo Showroom così riallestito, presentato già nel corso dell’ultima edizione della Milano Design Week, in occasione dei 60 anni di presenza del marchio Longhi sul mercato, ricopre una superficie di 1.200 mq con ambienti espositivi posti su due livelli. Accanto ai prodotti icona dello stile Longhi, l’esposizione ospita la collezione 2019, un vero e proprio viaggio attraverso il design senza tempo e l’artigianalità 100% Made in Italy che contraddistingue da sempre l’azienda.

Trovano spazio nello Showroom di via Durini anche i modelli realizzati per l’esposizione internazionale del salone del mobile di Shangai, in scena dal 20 al 22 Novembre 2019. La “Via del Design” tra Italia e Cina - che coinvolge 128 brand italiani - è per Longhi l’occasione di esprimere al meglio i contenuti di innovazione e ricerca che guidano la produzione, in una visione che va oltre il prodotto e suggerisce uno stile di vita.

Longhi è un’azienda legata ai temi dell’abitare moderno, attenta all’evoluzione del gusto, nel rispetto di comfort e funzionalità: divani e complementi d’arredo ricercati, sobri ed eleganti sono il risultato di un progetto d’impresa globale che investe ogni aspetto del percorso produttivo. Una produzione rigorosamente Tailor Made è il mantra di casa Longhi.

Le caratteristiche del marchio Longhi

Il marchio Longhi è diventato sinonimo dell'arredamento di lusso, realizzato secondo i principi fondamentali della produzione artigianale Made in Italy. La presenza del marchio Longhi, in prima linea al Salone del Mobile di Milano, già a partire dal 1965, ha segnato il passo di un successo raggiunto non solo con la progettazione di composizioni e collezioni di prestigio, ma anche grazie all’impiego esclusivo di materiali nobili e pregiati.

Tutte le creazioni Longhi sono realizzate con pietre naturali e marmi dotati di certificati d'Autenticità e Garanzia, pelli e tessuti provenienti da operatori sicuri ed essenze pregiate, esaltate dall'abilità artigiana della manodopera specializzata.

Longhi è sinonimo di realizzazione di prodotti tailor made, progettati e creati su misura per andare incontro alle specifiche necessità del cliente, dalla personalizzazione di un complemento d'arredo, alla creazione di un pezzo unico, creato da Longhi in edizione limitata a un solo esemplare.

Per informazioni:

L2 Group srl – Società Unipersonale

Via Durini 17 - Milano

+39.02.29061826

info@l2g.it – info@longhimilano.net – info@binovamilano.it